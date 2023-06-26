Дополнительные выплаты. Кто из военных в Украине получает доплаты 30, 50 и 100 тысяч гривен — есть ли изменения с 1 июля 26 июня, 15:39 Выплаты военным — на каких основаниях и кому назначают доплаты 30, 50 и 100 тысяч гривен (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военные во время военного положения могут получить несколько видов доплат к денежному обеспечению — в отдельных случаях. Рассказываем, возобновили ли выплату 30 тысяч гривен всем военным и меняются ли условия получения выплат с 1 июля.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, наши защитники получили право на доплаты к денежному обеспечению в размере 30 тысяч гривен или 100 тысяч гривен — если они непосредственно участвовали в боевых действиях. Однако с 2023 года выплату 30 тысяч гривен ограничили лишь определенными категориями военных.

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Законопроект № 9342, который могут принять в Верховной Раде предусматривает некоторые новые изменения относительно выплат военным.

Выплаты военным — кто имеет право на 30, 50 и 100 тысяч гривен

Как сообщили NV эксперты Юридической сотни, 30 тысяч гривен сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся:

военные, осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов;

совершающие обеспечение Сил обороны согласно боевым или логистическим распоряжениям;

несут боевое дежурство (на блокпостах), и тому подобное.

Представитель Хельсинского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кто получает 50 тысяч гривен доплаты. Этот вид денежного вознаграждения получают руководители, которые выполняют боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача.

«Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задачи в составе, как правило, военного управления, штаба, — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», — говорит юрист.

Утвержденный приказом МОУ Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам с изменениями предусматривает, что военные, которые принимают участие в боевых действиях на фронте, получают доплату до 100 тысяч гривен пропорционально за количество дней в месяц непосредственного участия в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Районы ведения военных (боевых) действий, состав действующих группировок войск Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба и состав резерва Главнокомандующего обороны государства ежемесячно определяются решениями (приказами) Главнокомандующего ВСУ.

Как сообщают эксперты из ОО Юридическая сотня, в приказы о выплате дополнительного вознаграждения 100 тысяч гривен также включаются военнослужащие, которые:

погибли ( умерли в результате полученных после введения военного положения ранений и травм, связанных с защитой Родины): за весь месяц, в котором военнослужащий погиб (умер);

умерли в результате полученных после введения военного положения ранений и травм, связанных с защитой Родины): за весь месяц, в котором военнослужащий погиб (умер); захваченные в плен ( кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие ( когда это произошло как до, так и после введения военного положения): за время пребывания в плену ( заложниках) и до дня освобождения включительно или пребывания в интернировании и до дня возвращения в Украину или за время безвестного отсутствия;

кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие когда это произошло как до, так и после введения военного положения): за время пребывания в плену заложниках) и до дня освобождения включительно или пребывания в интернировании и до дня возвращения в Украину или за время безвестного отсутствия; в связи с ранением ( контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения ( в том числе зарубежных): со дня получения ранения, включая время перемещения в больничное учреждение ( в том числе из одного в другое), или находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ( постановлению) военно-врачебной ( врачебно-экспертной) комиссии.

Основания и документы для выплаты 30, 50 или 100 тысяч гривен

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказами (распоряжениями) пропорционально времени выполнения таких задач.

Также, по такому приказу осуществляется выплата 100 тысяч гривен на время лечения в случае ранения, и в случае попадания в плен — родственникам военных.

В справке о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях, которая подается, руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ указывают следующие реквизиты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях.

К справке прилагают необходимые документы, подтверждающие выполнение указанных действий и пребывание на передовой. Основанием могут быть:

боевые приказы ( распоряжения) командира части ( руководителя органа военного управления), в которую командирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

распоряжения) командира части руководителя органа военного управления), в которую командирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера; журнал боевых действий ( боевое донесение) подразделения;

боевое донесение) подразделения; рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.

В случае командировки военнослужащих в другие воинские части командиры воинской части (учреждения, организации), в которые командирован военнослужащий, сообщают органы военного управления, воинские части (учреждения, организации) по месту штатной службы военнослужащих до 5 числа каждого месяца для начислений по основному месту службы.

Какие выплаты военным могут добавить новым законом

Законопроектом предусмотрены изменения в выплатах инструкторам и военным в распоряжении. Во втором чтении инструкторам планировали выплачивать 20 тысяч гривен, в финальной версии остановились на размере от 15 до 30 тысяч гривен.

Срочникам оставили выплаты в размере 6 тысяч гривен, а курсантам — 2350 гривен.

Для раненых, признанных временно непригодными, которых вывели в распоряжение, предусматриваются двухмесячные выплаты в соответствии с последней занимаемой должности, а с третьего месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 12 тысяч гривен.

Пока законопроект не принят и не подписан президентом окончательно, и когда он вступит в действие неизвестно. Нельзя сказать, что эти изменения начнут действовать с 1 июля или позже.

Кто не имеет права на доплату 30, 50 и 100 тысяч гривен

Дополнительные выплаты не предусматриваются отдельным категориям военнослужащих во время военного положения. В частности, на доплату не могут рассчитывать:

на период обучения за рубежом военнослужащим любого рода войск;

курсанты, которые учатся в Украине, если они не задействованы к выполнению боевого задания или распоряжения;

военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании;

не предусмотрено вознаграждение для ІТ-войск.