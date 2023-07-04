Вместо дополнительных выплат. Кому из военных хотят вернуть выплаты среднего заработка в Украине 4 июля, 14:54 Украинским военным могут вернуть среднюю зарплату на работе во время войны (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Военные с лета 2022 года перестали получать заработную плату по месту работы до мобилизации, а в феврале 2023 года была отменена доплата 30 тысяч гривен. Депутаты предлагают вернуть право на сохранение заработной платы по месту работы до мобилизации.

В июле 2022 года Законом Украины № 2352-IX Верховная Рада отменила сохранение среднего заработка призванных по мобилизации работников. Кроме того еще и были прекращены выплаты дополнительного вознаграждения 30 тысяч гривен с 1 февраля всем военным по всей Украине, кроме тех, кто выполняет боевые задачи.

Видео дня

Закон № 3161-IX от 29 июня предусматривает некоторые выплаты военным срочной службы и раненым военным, зачисленным в распоряжение, однако не расширяет список тех, кто может получить до 30 тысяч гривен доплат.

Депутаты подали в Верховную Раду законопроект № 9447, который предлагает изменения в статью 119 Кодекса Законов о труде, восстанавливая выплату средней заработной платы военным во время войны, однако с условием компенсации для работодателей.

Авторы считают, что отмена сохранения заработной платы и отмена выплаты 30 тысяч гривен ухудшили условия надлежащего денежного обеспечения военнослужащих, которое было предусмотрено в части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины.

«Совокупность указанных факторов привела к возникновению такой ситуации, что призванные в ряды ВСУ по мобилизации военнослужащие будут получать во время прохождения службы значительно меньшие средства, чем они получали до этого. Фактически происходит ухудшение их материального положения, и это в то время, когда в Украине идет жестокая и коварная война.

Призыв по мобилизации — это прежде всего обязанность граждан перед государством и обществом, а выполнение этой обязанности должно должным образом обеспечиваться государством, в том числе осуществление достойного денежного обеспечения», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, в часть третью статьи 119 Кодекса Законов о труде хотят внести следующие изменения:

военным во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок;

выплата среднего заработка компенсируется работодателю за счет средств Государственного бюджета Украины в порядке, определенном КМУ.

Выплата средней зарплаты военным — кто получит

Предложение авторов законопроекта касается не только мобилизованных с 24 февраля мужчин и женщин. Проект закона 9447 оставляет обязательную выплату среднего заработка работникам, призванными:

на срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву по мобилизации, на особый период;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту.

При этом работодателям указанных работников предлагается компенсировать выплату среднего заработка за счет средств Государственного бюджета Украины.

Выплаты сохраняются независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва:

на предприятии;

в учреждении;

в организации;

фермерском хозяйстве;

сельскохозяйственном производственном кооперативе.

Источники финансирования компенсаций со стороны государства

В пояснительной записке авторы законопроекта предлагают направить на компенсацию средства по детенизации рынка табачных изделий. А сохраненные средства предприятий и организаций по их мнению помогут улучшить уровень заработной платы других работников, или модернизировать производство.

«Средства, которые высвобождаются у субъектов хозяйствования в результате отсутствия необходимости платить средний заработок работникам, которые приняты на военную службу, могут быть направлены на другие нужды, в частности увеличение заработной платы другим работникам предприятий, пополнение оборотных средств, модернизацию производства и прочее, что в свою очередь приведет к увеличению поступлений налогов в бюджет», — уверены нардепы.

Выплаты военным — кто получает от 30 до 100 тысяч гривен

Как сообщили NV эксперты Юридической сотни, 30 тысяч гривен сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся:

военные, осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов;

осуществляющие обеспечение Сил обороны согласно боевым или логистическим распоряжениям;

несут боевое дежурство ( на блокпостах), и тому подобное.

Представитель Хельсинского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кто получает 50 тысяч гривен доплаты. Этот вид денежного вознаграждения получают руководители, которые выполняют боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача. Перечень этих органов определяется главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба.

Как сообщают эксперты из ОО Юридическая сотня, дополнительное денежное вознаграждение 100 тысяч гривен выплачивается военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии:

при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно;

в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника;

полетов в районах ведения боевых действий, ведения воздушного боя;

в районах ведения боевых действий по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии;

на территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих, временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных или морских целей;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (за пределами внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения боевых действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений;

по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение их от захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой.