Общая мобилизация. Что означает исключение из списков воинской части и когда прекращают выплаты военным юрист 9 мая, 17:33 Мобилизация 2023: когда возможно исключение из списков воинской части и прекращение выплат (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Военнослужащие в Украине получают заработную плату и доплаты к ней при исполнении обязанностей. Однако бывают случаи, когда военные перестают получать выплаты. Рассказываем, что может послужить причиной такой ситуации.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022, сотни тысяч мужчин и женщин мобилизованы для защиты страны от полномасштабного вторжения России. Военные получают выплаты, в которые входят их зарплата до единовременных и регулярных доплат.

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Сейчас зарплату подняли до 21 тысяч гривен, а за выполнение боевых задач военный может получить до 100 тысяч гривен доплаты. Однако военнослужащим могут прекратить выплаты или исключить из списков служебного состава воинской части.

Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский рассказал NV, когда военному могут автоматически прекратить выплаты или исключить из списков без предупреждения. В таком случае всегда нужно писать рапорт для разъяснения – это позволит выявить причину или ошибку канцелярии.

«Рассмотрим случаи, когда военный может быть исключен из списков личного состава воинской части. Окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.п.) в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины», - сказал юрист.

Также, военный может быть исключен из списков личного состава воинской части по следующим основаниям:

по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности или ограниченной пригодности к военной службе (особенно после ранения бывают случаи, когда военнослужащие проходят ВВК или МСЭК и получают заключение об ограниченной пригодности или непригодности);

по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности их использования на службе;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых установлен Кабинетом Министров Украины;

из-за служебного несоответствия;

в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения воинского звания или лишения права занимать определенные должности;

в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);

в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим.

Когда военного не исключают из списков личного состава воинской части

Предусмотрены законодательством случаи, когда из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.п.) военнослужащий не исключается и контракт не прекращается (не расторгается):

в случае нахождения на лечении;

в случае захвата в плен или заложником, а также интернирования в нейтральное государство;

для безвестного отсутствия – до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим;

в случае наступления других случаев, определенных законодательством.

Приостановление военной службы

«Началом приостановки военной службы является день внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления, уведомление командира (начальника) воинской части о совершенном уголовном правонарушении.

Приостановление военной службы означает, что такие военнослужащие освобождаются от должностей и считаются не исполняющими (не несущие) обязанности военной службы», ― объясняет юрист.

Военная служба приостанавливается для военнослужащих, которые:

Самовольно покинули воинские части или места службы. Дезертировали из Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Добровольно сдались в плен, если иное не определено законодательством.

Среди последствий такой приостановки есть приостановка выплат военнослужащим.

К последствиям приостановки службы относятся:

приостанавливается договор о прохождении военной службы;

прекращается выплата денежного, воплощения продовольственного, вещевого, других видов обеспечения;

такие военнослужащие не входят в численность Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Прекращение выплат военнослужащим

Денежное довольствие не выплачивается:

за время предоставления военнослужащим отпусков в соответствии с действующим законодательством Украины, по которым не предусмотрено сохранение заработной платы;

если выплачиваются академические стипендии;

за время отсутствия на службе без уважительных причин одни сутки и более;

за время нахождения на лечении в больничных учреждениях сверх установленных действующим законодательством сроков;

за время временного исполнения обязанностей свыше двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части в другой штат (внесение изменений в штат);

за время содержания военнослужащих под стражей или пребывания под круглосуточным домашним арестом;

за время отбывания наказания на гауптвахте военнослужащими срочной службы.

Военнослужащим, самовольно покинувшим воинские части или места службы, выплата денежного довольствия приостанавливается со дня самовольного покидания воинской части или места службы и возобновляется со дня возвращения.