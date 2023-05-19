Травма во время боевых действий. Как военному подтвердить травмирование или ранение — процедуры и разъяснения
Лечение военнослужащих: как подтвердить травму во время боевых действий и какие условия (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
Военнослужащих в случае ранения, контузии или травмирования в Украине отправляют на лечение в госпиталь. Для правильного лечения необходимо получить несколько важных документов, подтверждающих, что травмирование было осуществлено при исполнении обязанностей.
В случае ранения военнослужащие, которые заболели внезапно или получили травму, направляются в медицинский пункт части немедленно, в любое время суток. После осмотра врачом (фельдшером) больные в зависимости от характера болезни направляются для лечения. Издание Armyinform разъясняет, какой документ определяет, что травма получена во время боевых действий и порядок подтверждения травмы.
«Основным и первичным документом, подтверждающим травму военнослужащего, полученную во время боевых действий, является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), выданная врачом (фельдшером) медицинского пункта воинской части», — определяет издание.
Направление на лечение из воинской части
По заключению врача воинской части военнослужащие направляются на стационарное лечение вне расположения воинской части, а для оказания неотложной помощи при отсутствии врача — дежурным фельдшером (санитарным инструктором) медицинского пункта.
В случае направления на лечение вне расположения части военнослужащие должны быть одеты в соответствии с временем года и иметь при себе необходимые личные вещи и следующие документы:
- направление, подписанное командиром воинской части;
- медицинскую книжку;
- документ, удостоверяющий личность;
- аттестат на продовольствие;
- справку о травме (увечье, ранении, контузии);
- медицинскую характеристику.
В случае выбытия на лечение за пределы гарнизона — дополнительно выдается аттестат на вещевое и денежное обеспечение, проездные документы к месту расположения лечебного учреждения и обратно.
Что делать, если военному не выдали справку о травме
В случае если обстановка не позволяет предоставить справку о травме (увечье, ранении, контузии) до направления раненого военнослужащего на лечение вне расположения воинской части, она направляется в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, к которому приписан военнослужащий, получивший травму, в течение 30 дней со дня получения травмы или в течение 30 дней со дня поступления соответствующего требования ТЦК.
Если данная справка не выдавалась — военному нужно составить рапорт на командира части с просьбой провести расследование и выдать справку об обстоятельствах травмы. К рапорту нужно приложить свои объяснения, а также по возможности свидетелей — других военных, которые были рядом на момент травмы.
Особенности прохождения ВЛК после лечения
Для определения пригодности к дальнейшей военной службе военно-врачебная комиссия проводится после завершения лечения. Постановление ВВК объясняет причинную связь между ранением и участием в боевых действиях, что необходимо для оформления единовременного денежного пособия военному.
Есть два основания, почему военнослужащие не будут проводить ВВК после лечения:
- при уклонении от назначенного обследования;
- при нарушении режима лечения.
В таких случаях лицо может быть выписано из госпиталя без ВВК. Об отказе в обследовании сообщается командир воинской части.
«В военное время лечение военнослужащих должно быть закончено в военном лечебном учреждении (солдат, матросов, сержантов и старшин — в батальонах (командах) выздоравливающих). В исключительных случаях военнослужащим может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья на 30 календарных дней», — говорится в сообщении.
По постановлению ВВК отпуск по состоянию здоровья может быть продлен на такой же срок, а при соответствующих медицинских показаниях — повторно продлен еще на 30 календарных дней. Таким образом отпуск по состоянию здоровья может продлеваться на 90 дней.
Если после продления отпуска по состоянию здоровья военнослужащий не может приступить к выполнению служебных обязанностей, то он осматривается ВВК для определения степени годности к военной службе.
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