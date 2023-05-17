Во время военного положения. Какие выплаты получают срочники и добровольцы за участие в боевых действиях и в тылу 17 мая, 15:00 Выплаты военным: что могут получить срочники и добровольцы во время военного положения в Украине (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на срочной службе были военные, а добровольцы воевали на Донбассе. Юристы объясняют, предусмотрены ли выплаты во время войны срочникам и другим защитникам Украины.

С началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 продолжается военное положение и общая мобилизация, которые уже продлены до 18 августа 2023 года. Кроме мобилизованных военнослужащих, к бою приступили срочники и добровольцы.

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Особенности законодательства в Украине создают неудобства для военных срочной службы, которые не могут демобилизоваться и призываться по мобилизации, а также всем, кто защищает Украину, не мобилизовавшись в ряды Сил обороны.

Специалисты объединения Юридическая сотня рассказали NV, какие выплаты могут получать защитники, которые воюют за Украину не по мобилизации.

Доплата 30 тысяч гривен и 100 тысяч гривен с 24 февраля 2022 года была установлена не только для мобилизованных военных - она касалась военных срочной службы. Однако с 2023 года они перестали получать выплаты согласно новым правилам.

Выплаты военным срочной службы в Украине с 2023 года

«После изменений к подходу по выплате дополнительного вознаграждения в начале этого года оплата срочникам, не участвующим в боевых действиях, сводится к должностному окладу, который составляет от 350 до 700 гривен — в зависимости от тарифного разряда.

В настоящее время существует неотложная необходимость изменить механизм исчисления должностного оклада срочников», ― подчеркнули юристы.

Перспективными выглядят изменения в ведомственные приказы относительно дополнительного вознаграждения, считают эксперты. Таким образом, за срочниками можно было бы сохранить право не только на выплаты до 100 тысяч гривен, но и на дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен. Конечно, это касалось бы закона тех срочников, кто наравне с другими военнослужащими исполнял обязанности военной службы в соответствии с боевыми распоряжениями или другими упомянутыми документами.

Выйти из этой ситуации почти невозможно – в условиях военного положения военнослужащие срочной службы продолжают проходить службу сверх установленных законом сроков. Они могут уволиться только по состоянию здоровья или определенным семейным обстоятельствам.

Какие выплаты получают военные добровольческих формирований территориального общества

Добровольческим формированием территориальной общины законами Украины не предусмотрено денежное обеспечение вообще. Законы, действовавшие до начала вторжения и вносившиеся изменения с началом боевых действий после 24 февраля 2022 года не предусматривают исключений.

«Члены ДФТГ, которые привлекаются к выполнению задач территориальной обороны, не получают денежного довольствия. Соответствующий порядок отсутствует, ведь ни постановление КМУ № 704 от 30 августа 2017 года, ни приказ МОУ № 260 от 07 июня 2018 года, регулирующих порядок получения денежного довольствия военнослужащих, не упоминают о членах ДФТГ», ― объясняют эксперты.

Единственное преимущество – это то, что такие защитники не теряют работу и за ними сохраняется зарплата в полном размере.

«В соответствии с Кодексом законов о труде, за этими лицами сохраняется выплата заработной платы до тех пор, пока они выполняют свой долг. Однако при более активном привлечении ДФТГ к отражению агрессии государство должно комплексно решить эту проблему», ― подчеркнули собеседники.

Если у военнослужащего проблемы со здоровьем, не связанные с войной, то ему не предусмотрена помощь от государства, состояние годности военного определяется ВВК перед мобилизацией, а затем следует быть осторожным со своим здоровьем.

«Ни постановление КМУ № 168, ни ведомственные приказы, его конкретизируют, не упоминают основанием для продолжения выплаты дополнительного вознаграждения пребывания военного на лечении в связи именно с заболеванием, а не ранением или травмой. То есть в случае, если обострение или появление такого заболевания все же связано с защитой Родины, существует неравенство в подходах к выплате дополнительного вознаграждения», ― резюмировали юристы Сотни.