«Не две, а три градации». Как изменились выплаты надбавок военным — объясняет адвокат 9 февраля, 19:25 Часть украинских военных больше не будет получать дополнительные выплаты (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев в интервью NV прокомментировал изменения в выплатах надбавок военным.

Как рассказал Лихачев NV, самую большую выплату в 100 тысяч гривен для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях или обеспечивают меры по нацбезопасности и обороне, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий, оставили, но количество военных, получающих эту выплату, уменьшили.

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«В дальнейшем Генштаб определил принцип географии для определения того, где идут эти боевые действия. То есть, приняли соответствующий приказ и были более четко определены места, которые считаются зонами проведения боевых действий», — отметил адвокат.

Кроме того, он напомнил, что появилось понятие выплаты 50 тыс. грн тем, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба, то есть осуществляющим оперативное управление подразделениями.

«Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», — сказал Лихачев.

Больше всего вопросов, по его словам, касаются выплаты в 30 тысяч гривен, которую раньше получали все военнослужащие в тылу.

«Это довольно существенная надбавка. Теперь это изменено, и фактически такие выплаты производятся тем, кто выполняет согласно боевым приказам боевые задания в составе действующих группировок войск сил обороны. Простыми словами, доплаты 30 тыс. грн оставили военнослужащим, которые непосредственно в зоне боевых действий, но, скажем, не на первой линии разграничения», — пояснил представитель УХС.

Лихачев напомнил, что, согласно сообщению Минобороны, изменения должны больше всего касаться надбавки в 30 тысяч гривен.

«Но при этом ввели понятие выплаты 50 тыс. грн, потому что раньше было 100 тыс. и 30 тыс. То есть теперь есть не две, а три градации», — констатировал он.

По словам адвоката, говорили также об увеличении должностных окладов военных, но соответствующие документы он в открытом доступе не видел.

Таким образом, военные, которые недавно получали 40 тысяч гривен, не знают, сколько они получат в конце февраля.

С 1 февраля украинским военным отменили доплаты к зарплате, если они не находятся на передовой или боевой задаче.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, что военным, которые получали 13 тысяч зарплаты, хотя и отменили доплату, но должны поднять выплату до 20 тысяч гривен.

