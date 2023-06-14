Подъемные: кто может получить денежную помощь при назначении на новое место службы

14 июня, 12:53
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военнослужащие ВСУ имеют право на подъемную помощь и суточные при переезде на новое место службы.

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Об этом рассказали специалисты Юридической сотни.

Кто имеет право на подъемную помощь

Военные, которые проходят службу по контракту, кадровую службу, по призыву лиц офицерского состава ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

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При этом важно знать, что мобилизованные не имеют права на такую выплату.

В каких случаях выплачивается

При переезде военного на новое место службы в другой населенный пункт после назначения на должность или зачисления на обучение в высшие военные учебные заведения, срок обучения в которых шесть месяцев и более, или в связи с передислокацией воинской части.

Какой размер пособия

Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи, который переехал с ним на новое место службы.

Суточные, установленные Правительством для работников, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Размер подъемного пособия исчисляется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, установленных по новому месту службы на дату, когда военнослужащий приступил к исполнению обязанностей по должности (зачислен на обучение), или на дату прибытия к новому месту дислокации воинской части, на членов семьи — на дату регистрации рапорта военнослужащего о выплате подъемного пособия на членов семьи военнослужащего, которые переехали с ним к новому месту службы.

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Кто и когда выплачивает

Выплата осуществляется по новому месту службы (обучения) по приказу командира (начальника) воинской части (военного учебного заведения) с указанием начисленной суммы выплат.

В приказе указываются дата и номер приказа о назначении военнослужащего на воинскую должность (зачисление на обучение), дата, когда он приступил к исполнению обязанностей по должности, дата выбытия с предыдущего места военной службы и прибытия на новое место службы (на новое место дислокации воинской части).

Военнослужащим, которые на дату прибытия в другой населенный пункт находятся в распоряжении соответствующего командира, подъемное пособие и суточные выплачиваются после назначения на должности и вступления в исполнение должностных обязанностей по новому месту военной службы в этом населенном пункте.

Приказ о выплате подъемного пособия и суточных на военнослужащего и членов его семьи готовится службой персонала воинской части.

Какой порядок выплаты

Выплачивается на основании приказа командира воинской части после рапорта военного. В приказе указывается начисленная сумма к выплате и является ли жена (муж) военнослужащим.

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При необходимости командир может организовать проверку достоверности данных о переезде членов семьи военнослужащего к его новому месту службы.

Для этого создается комиссия, а результаты оформляются актом проверки.

Если жена и муж являются военными, то подъемная помощь на каждого из них выплачивается по новому месту их службы, а на членов семьи — из месячного денежного обеспечения одного из них (по их желанию).

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Как оплачиваются суточные

За каждый день пребывания в пути военного и каждого члена его семьи, которые переехали на новое место службы, при условии предоставления проездных документов. День выбытия и день прибытия считаются как двое суток. При отсутствии проездных документов суточные выплачиваются из расчета за одни сутки переезда.

Сколько раз можно получить подъемную помощь

Не более чем за два переезда в течение календарного года, связанные с назначением на должности или передислокацией воинской части (подразделения).

Когда обращаться за выплатой

Выплата осуществляется в течение трех лет со дня возникновения права на получение.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Помощь Военные Контрактники Украинские офицеры выплаты военным

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