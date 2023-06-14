Подъемные: кто может получить денежную помощь при назначении на новое место службы 14 июня, 12:53 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военнослужащие ВСУ имеют право на подъемную помощь и суточные при переезде на новое место службы.

Об этом рассказали специалисты Юридической сотни.

Кто имеет право на подъемную помощь

Военные, которые проходят службу по контракту, кадровую службу, по призыву лиц офицерского состава ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

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При этом важно знать, что мобилизованные не имеют права на такую выплату.

В каких случаях выплачивается

При переезде военного на новое место службы в другой населенный пункт после назначения на должность или зачисления на обучение в высшие военные учебные заведения, срок обучения в которых шесть месяцев и более, или в связи с передислокацией воинской части.

Какой размер пособия

Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи, который переехал с ним на новое место службы.

Суточные, установленные Правительством для работников, находящихся в командировке, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Размер подъемного пособия исчисляется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения, установленных по новому месту службы на дату, когда военнослужащий приступил к исполнению обязанностей по должности (зачислен на обучение), или на дату прибытия к новому месту дислокации воинской части, на членов семьи — на дату регистрации рапорта военнослужащего о выплате подъемного пособия на членов семьи военнослужащего, которые переехали с ним к новому месту службы.

Кто и когда выплачивает

Выплата осуществляется по новому месту службы (обучения) по приказу командира (начальника) воинской части (военного учебного заведения) с указанием начисленной суммы выплат.

В приказе указываются дата и номер приказа о назначении военнослужащего на воинскую должность (зачисление на обучение), дата, когда он приступил к исполнению обязанностей по должности, дата выбытия с предыдущего места военной службы и прибытия на новое место службы (на новое место дислокации воинской части).

Военнослужащим, которые на дату прибытия в другой населенный пункт находятся в распоряжении соответствующего командира, подъемное пособие и суточные выплачиваются после назначения на должности и вступления в исполнение должностных обязанностей по новому месту военной службы в этом населенном пункте.

Приказ о выплате подъемного пособия и суточных на военнослужащего и членов его семьи готовится службой персонала воинской части.

Какой порядок выплаты

Выплачивается на основании приказа командира воинской части после рапорта военного. В приказе указывается начисленная сумма к выплате и является ли жена (муж) военнослужащим.

При необходимости командир может организовать проверку достоверности данных о переезде членов семьи военнослужащего к его новому месту службы.

Для этого создается комиссия, а результаты оформляются актом проверки.

Если жена и муж являются военными, то подъемная помощь на каждого из них выплачивается по новому месту их службы, а на членов семьи — из месячного денежного обеспечения одного из них (по их желанию).

Как оплачиваются суточные

За каждый день пребывания в пути военного и каждого члена его семьи, которые переехали на новое место службы, при условии предоставления проездных документов. День выбытия и день прибытия считаются как двое суток. При отсутствии проездных документов суточные выплачиваются из расчета за одни сутки переезда.

Сколько раз можно получить подъемную помощь

Не более чем за два переезда в течение календарного года, связанные с назначением на должности или передислокацией воинской части (подразделения).

Когда обращаться за выплатой

Выплата осуществляется в течение трех лет со дня возникновения права на получение.