Зарплата, выплаты и доплаты. На какие суммы могут рассчитывать военные от государства во время войны 22 ноября, 16:40 Какие денежные выплаты получают военные в Украине во время войны (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского)

С началом полномасштабного вторжения РФ украинским военным повысили денежные выплаты. Рассказываем, какие выплаты и доплаты военным предусмотрены законом.

Всем военнослужащим с 1 марта за несколько этапов повысили дополнительные выплаты за военную службу, достигающие 30 тыс. или 100 тыс. грн. Кроме того, военным предусмотрены доплаты и единовременные выплаты к должностному окладу.

Видео дня

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, за указанный период для обеспечения тыловых нужд военных и работников ВСУ Минобороны заключило 641 соглашение на сумму 96,06 миллиарда гривен. На 3 ноября Минобороны в полном объеме профинансировало зарплаты военным на сумму 496,9 млрд грн – это в 8,1 раза больше, чем за весь 2021 год.

Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам определяет размер и виды денежных выплат военным. Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей определяет виды денежных выплат военным и их семьям и регулирует их.

Виды денежного довольствия военнослужащих

По части 2 статьи 9 Закона, военнослужащие могут получать три вида выплат:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия ( повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия);

повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия); одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

Размер денежного довольствия, принадлежащего военнослужащему не за полный календарный месяц, определяется путем умножения среднедневного размера денежного довольствия на количество календарных дней, прослуженных военнослужащим в этом месяце. При этом среднедневный размер денежного довольствия определяется путем деления суммы денежного довольствия, причитающегося военнослужащему за полный календарный месяц, на количество календарных дней месяца, за который производится выплата.

При этом, в случае изменения размера ежемесячных основных или дополнительных видов денежного довольствия во время прохождения военной службы, перерасчет происходит со дня смены, указано в Приказе Министерства обороны Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам.

Кому денежное довольствие не выплачивается

Денежное довольствие не предусмотрено:

за время предоставления военнослужащим отпусков в соответствии с действующим законодательством Украины, по которым не предусмотрено сохранение заработной платы;

если выплачиваются академические стипендии;

за время отсутствия на службе без уважительных причин одни сутки и более;

за время нахождения на лечении в больничных учреждениях сверх установленных действующим законодательством сроков;

за время временного исполнения обязанностей свыше двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части в другой штат ( внесение изменений в штат);

внесение изменений в штат); за время содержания военнослужащих под стражей или пребывания под круглосуточным домашним арестом;

за время отбывания наказания на гауптвахте военнослужащими срочной службы.

Военнослужащим, самовольно покинувшим воинские части или места службы, выплата денежного довольствия приостанавливается со дня самовольного покидания воинской части или места службы и возобновляется со дня возвращения

Размер денежных выплат военнослужащим

Должностные оклады военнослужащим выплачиваются в размерах, определенных приложениями 1 , 2 , 12 и 13 к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 г. № 704 О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц.

Оклады по воинским званиям выплачиваются в размерах, определенных в приложении 14 к постановлению №704.

Прибавка за выслугу лет

К должностному окладу ежемесячно прилагается доплата за выслугу лет военных:

от 1 до 5 лет - 25%;

от 5 до 10 лет - 30%;

от 10 до 15 лет - 35%;

от 15 до 20 лет - 40%;

от 20 до 25 лет - 45%;

от 25 и более лет – 50%.

Военнослужащим, проходящим военную службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, должностные оклады повышаются на 25%. За военную службу на территории острова Змеиный должностные оклады повышаются на 50%.

Прибавка за квалификацию

Военнослужащие, получившие классную квалификацию, занимают должности и исполняют служебные обязанности по специальности, ежемесячно выплачивается надбавка за квалификацию в процентах к должностному окладу:

2 класс - 3%;

1 класс - 5%;

класс мастера - 7%.

Размер надбавки за квалификацию военнослужащим срочной воинской службы, имеющих соответствующую классную квалификацию, устанавливается:

2 класс - 5%;

1 класс ― 10%.

Размер надбавки за квалификацию лицам офицерского состава из лиц летного состава, выполняющих полеты в составе экипажей воздушных судов в качестве летчиков и штурманов, имеющих соответствующую классную квалификацию, устанавливается:

2 класс - 5%;

1 класс - 7%;

класс снайпера - 9%.

Военнослужащим медицинского и фармацевтического состава выплачивается квалификационная доплата 3%, 5%, 7%, 9%, 11% в зависимости от специальности и уровня.

Перечень должностей и специальностей военнослужащих, по которым присваивается квалификационная категория, и сроки подтверждения определяет Министр обороны Украины.

Выплаты за участие в ООС

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые проходят службу в частях и подразделениях Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, выплачивается надбавка за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины в процентах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 01 января календарного года, в таких размерах в месяц:

100% ― военнослужащим, занимающим должности инструкторов и должности в основных подразделениях ( согласно штату) полков, центров специального назначения ( центров специальных операций) и учебно-тренировочных центров, а также военнослужащим, выполняющим боевые ( служебные) задачи в районе военного конфликта, проведение антитеррористической операции или операции объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны ( за время выполнения таких задач);

согласно штату) полков, центров специального назначения центров специальных операций) и учебно-тренировочных центров, а также военнослужащим, выполняющим боевые служебные) задачи в районе военного конфликта, проведение антитеррористической операции или операции объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны за время выполнения таких задач); 80% ― военнослужащим, занимающим должности в командовании Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, в управлениях ( согласно штату) полков, центров специального назначения ( центров специальных операций) и учебно-тренировочных центров;

согласно штату) полков, центров специального назначения центров специальных операций) и учебно-тренировочных центров; 70% ― военнослужащим, занимающим должности в подразделениях обеспечения ( согласно штату) полков, центров специального назначения ( центров специальных операций) и учебно-тренировочных центров, в управлениях и основных подразделениях ( согласно штату) воинских частей информационно-психологических операций;

согласно штату) полков, центров специального назначения центров специальных операций) и учебно-тренировочных центров, в управлениях и основных подразделениях согласно штату) воинских частей информационно-психологических операций; 50% - другим военнослужащим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Дополнительные выплаты 30 тыс. и 100 тыс. грн военным за войну с РФ

Дополнительные выплаты военным предусмотрены Постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 168. Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 октября 2022 г. № 1146 внесены изменения в Постановление 168.

До 30 тысяч гривен в месяц пропорционально выплачивается:

военнослужащим Вооруженных сил;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Главное управление разведки Министерства обороны;

Национальная гвардия;

Государственная пограничная служба;

Управления государственной охраны;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта;

военным прокурорам Офиса Генерального прокурора;

лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

сотрудникам Службы судебной охраны;

лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским;

лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы;

несущим службу в органах и учреждениях указанной Службы в пределах территориальных общин;

которые расположены в районе проведения военных ( боевых) действий или находящихся во временной оккупации;

боевых) действий или находящихся во временной оккупации; которые в окружении ( блокаде);

Тем военнослужащим, кто непосредственно участвует в боевых действиях, выплата увеличивалась до 100 тыс. грн пропорционально в течение месяца. Также 100 тыс. грн получают те, кто обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы) пропорционально времени участия.

Также происходят доплаты военным за:

Военную тайну - 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 60% в зависимости от уровня секретности и звания;

Прибавки за непрерывный стаж на шифровальной работе – в зависимости от срока 10%, 15%, 20%;

За почетные звания;

За спортивные звания;

За ученую степень и ученое звание;

Выплаты за разминирование;

Выплаты за водолазные работы;

Также военные получают единовременные выплаты для решения социально бытовых вопросов, в случае перевода, увольнения, переезда и тд.

Куда обращаться в случае возникновения проблем с выплатами

Обратиться к заместителю командира по работе с личным составом. Если это не помогло, обратиться к финансистам воинской части.

Или позвонить на горячую линию Департамента финансов Министерства обороны Украины: ( 044) 271-35-59, которая работает с 08:00 до 18:00.