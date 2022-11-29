На время военного и особого положения. Военным планируют назначить еще одно денежное вознаграждение в Украине

29 ноября, 15:56
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Выплаты военнослужащим — в Украине планируют назначить дополнительную компенсацию (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Выплаты военнослужащим — в Украине планируют назначить дополнительную компенсацию (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Правительство Украины может добавить еще одну разовую выплату военнослужащим, мобилизованным в 2022 году для войны с Россией.

Военнослужащим по закону предусмотрены денежные выплаты нескольких типов — должностной оклад, единовременные выплаты и ежемесячные доплаты. Третьякова Галина Николаевна зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 8164−1, предусматривающий дополнительную выплату мобилизованным военным за 2022 год. В случае принятия закона военные получат компенсацию за неиспользованный отпуск на работе за 2022 год в виде денежной выплаты.

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Выплата должна стать ежегодной и регулярной, изменение будут вноситься в статью 83 Кодекса законов о труде новым абзацем.

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«В случае призыва работника на военную службу во время мобилизации на особый период призыва работника на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска в срок до 31 декабря года его призыва», ― предлагают авторы закона.

Также, по их мнению, принятие законопроекта и его реализация будут способствовать установлению дополнительных социальных гарантий Защитников и Защитниц Украины и устранению противоречий в законодательстве.

Кто получит денежную компенсацию за отпуск

По проекту, выплаты военнослужащим за неиспользованный отпуск предусматривается для лиц:

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  • призванных на военную службу во время мобилизации на особый период;
  • призванных на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

Денежная компенсация выплачивается за неиспользованные дни ежегодных отпусков из расчета полной их продолжительности до 31 декабря года с наступлением права на получение указанных выплат, если проработали более 10 месяцев следующие лица:

  • руководящие работники;
  • педагогические работники;
  • научные работники;
  • научно-педагогические работники;
  • специалисты учебных заведений.

Также аналогичные изменения планируется внести в статью 24 Закона Украины Об отпусках.

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Компенсация за отпуск — условия для получения

В статье 10 Закона об отпусках право работника на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

Особенности правил учета отпусков и исключений по получению отпуска до шестимесячного срока, указанных в Законе и, в частности, в статье 10.

Согласно законопроекту № 8164−1, мобилизованные военные, которые были уволены в связи с демобилизацией, могут также получить 60 дней отдыха с выплатой «двухмесячного денежного содержания в течение мобилизационного периода за счет Государственного бюджета Украины».

Законопроект зарегистрирован 17 ноября 2022 года, в нем указано, что принятие потребует новых изменений в Бюджет Украины, однако рассчитать его пока невозможно из-за отсутствия данных о количестве мобилизационных и сколько будет продолжаться военное положение.

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Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выплаты Война России против Украины

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