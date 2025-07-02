Помощь для военных и их семей: что может компенсировать государство через подъемные выплаты

Украинское законодательство предусматривает ряд социальных гарантий и финансовых пособий для военнослужащих, призванных компенсировать расходы, связанные со службой, перемещениями и обеспечением жизнедеятельности их семей. Одним из таких видов поддержки является подъемная помощь. NV разобрался, кто может и каковы условия получения.

Что такое подъемное пособие и когда выплачивают

Подъемная помощь — это денежная компенсация расходов, понесенных военнослужащими, которые проходят военную службу по контракту, и теми, которые проходят кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, пишет Министерство обороны Украины.

Реклама

Право на получение подъемной помощи возникает:

на дату принятия военнослужащим должности и дел — для военнослужащих, переехавших на новое место службы из одного населенного пункта в другой в связи с назначением на должность,

на дату зачисления на обучение — для военнослужащих, которые зачислены на обучение в военные учебные заведения на срок более 6 месяцев,

на дату прибытия к месту дислокации, объявленную приказом командира воинской части — для военнослужащих, переехавших на новое место службы в составе воинской части ( подразделения) в другой населенный пункт,

на членов семьи — на дату подачи рапорта на выплату подъемной помощи.

Какие условия получения

Как отмечает Черниговский областной ТЦК и СП, подъемная помощь выплачиваются при следующих условиях:

в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, обучение;

в связи с передислокацией воинской части ( подразделения воинской части), учреждения, организации в другой населенный пункт.

Выплачивается в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Выплата осуществляется по новому месту военной службы (месту учебы) в соответствии с приказом командира (начальника) воинской части (военного учебного заведения) после вступления в исполнение обязанностей по должности с указанием начисленной суммы выплат.

Кто из военных может получить подъемную помощь

Подъемное пособие выплачивают:

военнослужащим, принятым ( призванным) на военную службу по контракту ( по призыву лиц офицерского состава), и назначенным на должности в воинские части, которые дислоцируются вне пункта их постоянного проживания до принятия ( призыва) на военную службу;

При этом лицам, которые приняты на военную службу из запаса и закончили военные колледжи или учебные центры (учебные подразделения), подъемная помощь выплачивается, если они после окончания этих заведений назначены в воинские части, расположенные вне пункта их постоянного проживания до принятия на военную службу.

военнослужащим, окончившим военные учебные заведения с присвоением офицерских званий, назначенным на должности в другие населенные пункты ( вне места их обучения);

военнослужащим, назначенным после окончания военных учебных заведений ( учебных центров или подразделений), срок обучения в которых составляет менее шести месяцев, на должности в воинские части, расположенные в пункте дислокации военного учебного заведения ( учебного центра или подразделения) или других населенных пунктах ( за исключением населенных пунктов, где военнослужащие проходили военную службу до направления на обучение);

военнослужащим, которые после командировки в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, а также учреждения общего среднего образования всех типов и форм собственности с оставлением на военной службе вернулись для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины и назначены на должности в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах, чем те, в которых они занимали должности во время такой командировки;

военнослужащим, назначенным на должности для дальнейшего прохождения военной службы из пункта постоянной дислокации воинской части в обособленное подразделение или из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение этой же воинской части, дислоцированные в разных населенных пунктах;

военнослужащим, переехавшим на новое место службы из одного населенного пункта в другой в связи с назначением на должности в воинских частях, которым не определен пункт постоянной дислокации, подъемное пособие выплачивается единовременно независимо от дальнейшего изменения пункта временной дислокации воинской части ( в том числе в случае прибытия ее к месту постоянной дислокации);

военнослужащим, которые назначены на должности в другую воинскую часть и прибыли в нее в период ее пребывания вне пункта постоянной дислокации, подъемное пособие выплачивается единовременно независимо от дальнейшего изменения пункта временной дислокации воинской части ( в том числе в случае возвращения ее к месту постоянной дислокации);

военнослужащим ( в том числе на членов их семьи) в случае их назначений на должности в экипажи кораблей и судов, которые строятся, перемещений в составе экипажей этих кораблей и судов из пунктов строительства в пункты постоянной дислокации и изменений дислокации кораблей и судов в связи с постановкой их в ремонт ( выплачивается в соответствии с приказами командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины);

военнослужащим других военных формирований, принятым для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины, в том числе после окончания учебных заведений других военных формирований, и назначенным на должности в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах, чем те, в которых они проходили военную службу ( учились);