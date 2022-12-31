В Новом году. Какие выплаты будут получать украинские военные 31 декабря, 09:07 Выплаты военным в 2023 году — последние новости (Фото:Генеральный штаб ВСУ / facebook)

В 2023 году украинские военнослужащие будут получать меньшее денежное обеспечение, чем в 2022 году.

То есть о росте заработных плат пока речь не идет. Об этом на брифинге заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский, сообщает LB.

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« Следует сказать, что практически все военные формирования, выполняющие задачи защиты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, с начала полномасштабной агрессии увеличились в своем количестве. То есть мобилизация состоялась не только в ВСУ, но и в Государственную пограничную службу и другие составляющие. Соответственно, на составляющие секторов безопасности и формирования предусмотрено увеличение финансирования по всем направлениям. Поэтому говорить об увеличении заработных плат, к сожалению, вряд ли мы можем. Надо учитывать то количество военнослужащих, которое сегодня выполняет свои задачи… Это значительно больше, чем было в начале войны, когда мы установили 260 тыс. военнослужащих», — прокомментировал он.

По его словам, в 2023 году оборонный бюджет страны предусматривает 43% всех расходов, этот бюджет имеет две составляющие:

заработные платить и денежное содержание военнослужащих, социальные гарантии, связанные с ранением и гибелью военнослужащих для семей;

военнослужащих, социальные гарантии, связанные с ранением и гибелью военнослужащих для семей; военная техника и вооружение; материально-техническое обеспечение.

В настоящее время военнослужащим по закону предусмотрены денежные выплаты нескольких типов – должностной оклад, единовременные выплаты и ежемесячные доплаты.

Вениславский заверил, что все прибавки и заработные платы будут выплачиваться и в следующем году. Нардеп отметил, что объем финансирования, который сейчас актуален для военных («боевые» 15 тыс. грн и дополнительные 30 тыс. грн), должно быть сохранено, ведь на это ориентировались принимая бюджет на 2023 год.

« Я думаю, мы сохраним это на том уровне, что было предложено. И это, наверное, наиболее оптимально с точки зрения возможностей государства и потребностей социальной и материальной защиты военнослужащих», — заверил он.

Также недавно в Украине запланировали назначить военным еще одно денежное вознаграждение . В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8164-1, предусматривающий компенсацию за неиспользованный отпуск на работе за 2022 год денежной выплатой.

По проекту, выплаты военнослужащим за неиспользованный отпуск предусматривается для лиц:

призванных на военную службу во время мобилизации на особый период;

призванных на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

Подробнее об этом проекте мы рассказывали по призванию.

Напомним, ранее НВ рассказывал, какие социальные выплаты будут продолжены автоматически на 2023 год.