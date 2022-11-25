Выплаты украинцам во время войны. Кто получит 3000 грн к годовщине Голодомора 25 ноября, 16:09 Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора в Украине (Фото:E. van M/Flickr)

Украинцам, пережившим Голодомор 1932−1933 годов, выплатят единовременную денежную помощь.

Ко Дню памяти жертв Голодомора во Львове чествуют украинцев, переживших геноцид в 1932—1933 годах. Местные власти выплатят единовременную материальную помощь людям, пережившим Голодомор 1932−1933 годов, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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В 2022 году 49 человек, проживающих во Львовской общине, получают денежную помощь от территориального общества. Общая сумма средств, направленных на эти нужды составляет 147 тыс. грн, каждый получит по 3000 грн.

Львовяне ежегодно чествуют людей, переживших трагические события 1932−1933 годов, в 2021 году помощь получили 66 человек — по 1000 грн.

Выплаты жертвам Голодомора в Луцке

Луцкая городская территориальная община тоже чествует жертв Голодомора и переживших его лиц.

Согласно статье 42, пункта 8 статьи 59 Закона Украины О местном самоуправлении в Украине, по выполнению мероприятий Программы социальной защиты населения Луцкой городской территориальной общины на 2016−2022 годы, утвержденной в новой редакции решением городского совета от 29.01.2020 № 69/91, с изменениями, в 2022 году они получают выплаты.

Лицам, пережившим Голодомор в Украине в 1932—1933 годах и нуждающимся в единовременной денежной помощи, выплачивают по 1000 грн в Луцке. В распоряжении указано, что деньги можно получить через почтовые отделения связи согласно приложению.

День памяти жертв Голодомора и политических репрессий чествуют в Украине ежегодно, в четвертую субботу ноября. В 2022 году это 26 ноября.

В 1932—1933 годах миллионы украинцев стали жертвами Голодомора, совершившего режим СССР против Украины. Украина борется за признание Голодомора геноцидом на мировой арене, и все большее количество стран официально признает это.

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Когда выходят на пенсию в 2022 году

Согласно статье 26 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсионном возрасте и праве на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного человеком страхового стажа.

В 2022 году он составляет 60, 63 и 65 лет. С апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличился до 60 лет, поэтому возраст и правила выхода на пенсию у мужчин и женщин стали одинаковыми.

Поэтому, по достижении 60-летнего возраста, право на пенсию по возрасту при наличии соответствующего страхового стажа имеют женщины, рожденные до 1961 года.

В зависимости от стажа, в 2022 году люди могут выйти на пенсию:

с 1 января по 31 декабря 2022 года в 60 лет, если страховой стаж составляет только 29 лет.

если страховой стаж составляет от 19 до 29 лет, человек сможет выйти на пенсию в 2022 году в 63 года.

если стаж от 15 до 19 лет, на пенсию могут выйти граждане 65-летнего возраста.

Если человек не накопил к 2022 году 15 лет стажа, они смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату.