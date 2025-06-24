В TikTok появился фейк о выплатах украинцам, которые не выезжали из страны (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли фейк о якобы выплате помощи в размере 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

В ЦПД уточнили, что в TikTok аспространяют видео о якобы принятом Верховной Радой «постановлении № 4425» о выплатах тем гражданам, которые не покидали территорию Украины после 24 февраля 2022 года.

Программа якобы реализуется через єПідптримка, а выплаты осуществляются в приложении Дія. Чтобы получить более подробную инструкцию, пользователей призывают перейти по ссылке в «шапке профиля».

На самом деле на сайте Рады отсутствует соответствующее постановление, предупреждают в ЦПД.

«На самом деле это фейк. На сайте ВРУ отсутствует постановление о выплате 24 тыс. грн единовременной помощи украинцам, которые остались в Украине после начала полномасштабного вторжения», — заявили в ЦПД.

Авторы видео подделали дизайн сайта Верховной Рады для большей правдоподобности фейка, а ссылка, по которой призывают перейти, ведет на анонимные Телеграм-каналы.

Такие фейки распространяются с целью увеличения охвата и аудитории того или иного ресурса, пояснили в ЦПД.