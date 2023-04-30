С 1 мая в Украине будут выплачивать новую помощь после тяжелых травм в зоне боевых действий: кто ее получит 30 апреля, 08:40 Новые выплаты предназначены для тех, кто получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей в зонах боевых действий (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

С 1 мая в Украине начнут выплачивать единоразовую денежную помощь тем работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления, здоровью которых был нанесен тяжелый вред при исполнении служебных обязанностей в районах ведения боевых действий.

Такая норма прописана в соответствующем законе, который был принят в марте 2023 года и подписан президентом в апреле.

Речь идет о единовременной выплате для тех работников критических предприятий и государственных учреждений, которые получили инвалидность при исполнении служебных обязанностей в зонах, охваченных боевыми действиями.

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В законопроекте прописаны следующие суммы:



если получена инвалидность I группы — 0,8 млн грн;



с инвалидностью II группы — 0,5 млн грн;

с инвалидностью III группы — 0,2 млн грн;

в случае гибели госслужащего или работника объекта критической инфраструктуры — 1 млн грн ( будет выплачиваться родственникам).

В документе говорится, что выплату можно получить в течение 3 лет после получения инвалидности.

Главное условие назначения такой помощи — чтобы ранения, увечья, контузия или заболевания, которые привели к инвалидности, были получены во время исполнения должностных обязанностей после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий (их список постоянно обновляет Кабмин) или в районах, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам и другим вооруженным нападениям России.

Право на получение единовременного пособия за вред жизни и здоровью имеют:

работники объектов критической инфраструктуры;

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления.

Если же человек, являющийся представителем одной из этих категорий, погиб, денежное пособие в размере 1 млн грн, имеют право получить его близкие родственники:

родители, если они не были лишены родительских прав до достижения совершеннолетия погибшим;

один из супругов, который не вступил в брак вторично;



малолетние и/или несовершеннолетние дети;



совершеннолетние дети, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования в образовательных учреждениях разного уровня, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет;



совершеннолетние дети, не имеющие ( и не имевшие) своих семей;



и не имевшие) своих семей; совершеннолетние дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;



иждивенцы погибшего ( умершего), которым в этой связи выплачивается пенсия.