С сегодняшнего дня выплаты украинцам, приютившим переселенцев, повысят вдвое 1 октября, 10:45 Группа людей ожидает эвакуации из Николаева в Одессу, 1 сентября (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

С 1 октября украинцы, приютившие в своих домах внутренне перемещенных лиц, будут получать около 900 грн в месяц на каждого переселенца вместо 450 грн.

Об этом сообщала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, правительство уже внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, в частности, в программу Прихисток, которая действует в соответствии с этим порядком. Общество Красного Креста Украины по договоренности с Кабмином планирует финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение внутренне перемещенных лиц.

Видео дня

«Мы достигли согласия. 6 сентября будет подписан меморандум. До 1 октября все необходимые решения будут приняты», — уверяла Верещук.

В начале августа сообщалось, что 60% внутренне перемещенных лиц в Украине, имевших работу до переезда, потеряли ее.

В Международной организации по миграции, проводившей соответствующее исследование, заявили, что внутренне перемещенными лицами в Украине являются более 6,6 млн человек.

В то же время 5,5 млн ранее перемещенных вернулись домой: абсолютное большинство из них были перемещены на территории Украины и 16% вернулись из-за границы. Основными регионами возвращения стали Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области.