Выплаты пострадавшим от затопления: сколько можно получить и куда подавать заявления 27 июня, 12:33 Подрыв Каховской ГЭС (Фото:t.me/energoatom_ua)

Заявления на денежную помощь от пострадавших от затопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС должны принимать все управления социальной защиты населения.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Все управления соцзащиты обязаны принимать заявления

Речь идет о заявлениях на получение 5000 грн от государственной помощи и 6600 грн от Международной организации по миграции.

Видео дня

Такие выплаты могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, которые по состоянию на 6 июня находились в домах, пострадавших от затопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Все управления соцзащиты сообщили о возможности поступления таких обращений — отказывать в приеме заявлений они не имеют права.

Если же принимать такое заявление отказали, нужно сообщить на горячие линии:

— (044) 289 87 89 (Национальная социальная сервисная служба);

— 1548 (кризисная линия Минреинтеграции).

Какие документы следует подавать

Заявления нужно подавать по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года. Вместе с заявлением нужно предоставить:

— документ, удостоверяющий личность или является Документ;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— свидетельства о рождении детей.

В случае утери документов можно подать их копии.