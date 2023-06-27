Выплаты пострадавшим от затопления: сколько можно получить и куда подавать заявления
Подрыв Каховской ГЭС (Фото:t.me/energoatom_ua)
Заявления на денежную помощь от пострадавших от затопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС должны принимать все управления социальной защиты населения.
Об этом сообщают в Минреинтеграции.
Все управления соцзащиты обязаны принимать заявления
Речь идет о заявлениях на получение 5000 грн от государственной помощи и 6600 грн от Международной организации по миграции.
Такие выплаты могут получить жители Херсонщины и Николаевщины, которые по состоянию на 6 июня находились в домах, пострадавших от затопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Все управления соцзащиты сообщили о возможности поступления таких обращений — отказывать в приеме заявлений они не имеют права.
Если же принимать такое заявление отказали, нужно сообщить на горячие линии:
— (044) 289 87 89 (Национальная социальная сервисная служба);
— 1548 (кризисная линия Минреинтеграции).
Какие документы следует подавать
Заявления нужно подавать по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года. Вместе с заявлением нужно предоставить:
— документ, удостоверяющий личность или является Документ;
— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
— свидетельства о рождении детей.
В случае утери документов можно подать их копии.