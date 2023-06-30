Выплаты пострадавшим от затопления: кто уже начал получать помощь
Затопление в Херсоне в результате подрыва ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)
Пострадавшие от подтопления начали получать денежную помощь от Международной организации по миграции ООН.
Об этом сообщает телеграм-канал Минреинтеграции.
Кто начал получать помощь
Финансовую помощь уже начали получать жители Николаевщины, пострадавшие от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.
За 29 июня единовременную денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции выплатили на общую сумму 105 600 гривен. Выплаты проводит Укрпочта.
Кроме международной помощи, жители Херсонщины и Николаевщины, которые по состоянию на 6 июня находились в домах, пострадавших от затопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС, также имеют право на получение 5000 гривен государственной помощи.
Куда следует обращаться за помощью
Напомним, что все управления социальной защиты населения в Украине обязаны принимать заявления на денежную помощь от пострадавших из-за подтопления.
Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15−48 или на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813−62−39.
Какие документы следует подавать
Заявления нужно подавать по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года. Вместе с заявлением нужно предоставить:
— документ, удостоверяющий личность или еДокумент;
— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
— свидетельства о рождении детей.
В случае утери документов можно подать их копии.