Выплаты пострадавшим от затопления: кто уже начал получать помощь

30 июня, 10:58
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Затопление в Херсоне в результате подрыва ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Затопление в Херсоне в результате подрыва ГЭС (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Пострадавшие от подтопления начали получать денежную помощь от Международной организации по миграции ООН.

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Об этом сообщает телеграм-канал Минреинтеграции.

Кто начал получать помощь

Финансовую помощь уже начали получать жители Николаевщины, пострадавшие от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

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За 29 июня единовременную денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции выплатили на общую сумму 105 600 гривен. Выплаты проводит Укрпочта.

Кроме международной помощи, жители Херсонщины и Николаевщины, которые по состоянию на 6 июня находились в домах, пострадавших от затопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС, также имеют право на получение 5000 гривен государственной помощи.

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Куда следует обращаться за помощью

Напомним, что все управления социальной защиты населения в Украине обязаны принимать заявления на денежную помощь от пострадавших из-за подтопления.

Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15−48 или на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813−62−39.

Какие документы следует подавать

Заявления нужно подавать по адресу фактического места жительства не позднее 31 августа 2023 года. Вместе с заявлением нужно предоставить:

— документ, удостоверяющий личность или еДокумент;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— свидетельства о рождении детей.

В случае утери документов можно подать их копии.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Гуманитарная помощь Затопление Выплаты Подрыв Каховской ГЭС

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