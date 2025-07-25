Денежная помощь 2025: где регистрируют на выплаты от УВКБ ООН 25 июля

В июле 2025 года пройти регистрацию на получение денежной помощи от УВКБ ООН можно в городе Конотоп Сумской области.

Кто может получить помощь

Получить финансовую поддержку в 2025 году могут следующие категории населения:

▪ лица со статусом ВПЛ, которые переместились в течение последних 6 месяцев;

▪ украинцы, которые вернулись в Украину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переместились за границу.

Также они должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

▪ семья только с одним из родителей, имеющих 1 и более детей в возрасте до 18 лет или проживающих вместе с людьми в возрасте от 55 лет;

▪ семью возглавляет одинокая (несколько одиноких) пожилых людей от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком или несколькими детьми (до 18 лет);

▪ семья, имеющая в составе одного или нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые заболевания, инвалидность и т. д.

Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость.

Лица, которые соответствуют критериям уязвимости, должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн на одного члена семьи.

Помощь рассчитана для лиц, которые не получали финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.

Необходимые документы и размер помощи

С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:

▪ налоговый номер;

▪ национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

▪ справка ВПЛ (при наличии);

▪ банковская карта главного заявителя (карты єДопомога не подходят);

▪ свидетельство о рождении детей (при наличии);

▪ документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

▪ удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья).

Общий размер помощи на одного члена семьи составляет 10 800 грн (3600 грн на одного человека в течение 3 месяцев).

Где и как зарегистрироваться

Открыта запись в очередь для приема в городе Конотоп на 25 июля 2025 года (пятница), регистрацию проводят по телефону: 063 182 68 38.

Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в городе Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 09:00−16:00.

Напомним, в июле 2025 года в Украине начался экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Они смогут получать базовую социальную помощь.