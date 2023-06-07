Выплаты одиноким матерям в 2023 году: кто и сколько получит

7 июня, 07:30
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Размер денежной помощи для одиноких матерей (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Размер денежной помощи для одиноких матерей (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель Адвокатского бюро, адвокат Татьяна Даниленко в колонке для NV Бизнес назвала размер денежной помощи для одиноких матерей в 2023 году.

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Три категории

Согласно Закону Украины О государственной помощи семьям с детьми, одиноким матерям в 2023 году выплачивают такую денежную помощь:

— на детей до 6 лет — 2 272 грн;

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— на детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн;

— на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

Помощь одиноким матерям определяют как разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Кто имеет право на выплаты:

— одинокие матери, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (мать) или запись об отце (мать) проведена в установленном порядке государственным органом регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

— вдова и вдовец с детьми, мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, брак между которыми был расторгнут до дня смерти, которые не получают на них пенсию в случае потери кормильца или социальную пенсию.

Напомним, что функции по назначению социальной помощи могут в ближайшее время передать Пенсионному фонду Украины.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Соцвыплаты Дети Мать-одиночка

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