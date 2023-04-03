Новая грантовая программа. С апреля 2023 года Правительство производит компенсацию работодателю за трудоустройство одиноких матерей 3 апреля, 17:34 Компенсация работодателю за трудоустройство одиноких матерей (Фото:Christina Morillo/pexels)

В Украине по состоянию на апрель 2023 года действуют программы финстимулирования работодателей, принимающих на работу женщин ВПЛ и одиноких женщин с детьми.

Правительство предлагает украинским женщинам ряд программ интеграции на рынке труда и предпринимательства, а также ищет партнеров для их реализации. Об этом заявила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с представительницей ООН Женщины в Украине Сабин Гюнеш.

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«Повышение уровня занятости – один из приоритетов для Правительства. Мы запустили ряд программ, направленных на поддержку бизнеса и улучшение ситуации на рынке труда. Среди них программа привлечения женщин к предпринимательству – предоставление микрогрантов для развития малого и среднего бизнеса, планируем такую же для ветеранского бизнеса. Также есть несколько программ содействия трудоустройству и переобучению женщин, чтобы повысить их конкурентность на рынке труда. Мы готовимся к поддержке тех женщин, которые вернутся из-за границы, куда уехали из-за войны, и привлечь их к восстановлению страны. Пока ищем партнеров для реализации этой политики», — отметила Юлия Свириденко.

В частности, действуют программы финансового стимулирования работодателей принимать на работу женщин. С 2022 года работодатель может получить от государства компенсацию за трудоустройство внутренних переселенцев. С 2023 года – компенсацию за трудоустройство одиноких женщин с детьми.

«Женщины, имеющие предпринимательское дарование, могут взять микрогрант до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса по программе Собственное дело. В прошлом году заявления на получение микрогрантов подали более 6 тысяч женщин, около полутора тысяч из них получили такую финансовую поддержку от государства. 49% успешных грантовых заявок в прошлом году - от женщин. В ближайшее время мы планируем расширить эту программу и предоставим возможность женам ветеранов взять грант на вдвое большую сумму для развития семейного бизнеса», — рассказала заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

Кроме того, женщины могут использовать программы переквалификации, чтобы получить более востребованную на рынке труда специальность. В частности, с апреля запущена новая грантовая программа Старт в IT, по которой можно получить грант для обучения в сфере информационных технологий.

Действуют программы переобучения в Центрах профтехнического образования при Государственной службе занятости, можно получить ваучер на переобучение.