Что изменится в Украине в августе: сгорают средства Нацкешбэка, некоторые ВПЛ потеряют право на жилищный ваучер, выплаты ко Дню Независимости

В августе 2026 года Украина в 35-й раз отметит восстановление своей независимости, вступят в силу новые правила для внутренних переселенцев и ФЛП, а программа «Национальный кэшбек» будет перезапущена.

NV собрал главные изменения, которых стоит ожидать с 1 августа.

Новшества программы Национальный кешбэк

1 августа все неиспользованные средства программ Национальный кешбэк, «Зимняя тысяча» и Кешбэк на топливо возвращаются в государственный бюджет. Речь идет о суммах, накопленных украинцами на соответствующей карте за предыдущие месяцы.

Реклама

В то же время программа Национальный кешбэк не сворачивается — она продолжит работать в обычном режиме, подчеркнули на сайте сервиса Дія.

Инфографика: NV

Уже в августе можно ожидать кешбэк за май и июнь. Максимальная сумма за месяц не должна превышать 3000 грн, следовательно, на карту поступит не более 6000 грн.

Кешбэк за эти и последующие месяцы можно будет использовать до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года, напомнили в Дії.

На что можно потратить кешбэк:

· поддержка благотворительных фондов;

· оплата коммунальных услуг;

· приобретение украинских книг;

· покупка украинских товаров в магазинах, участвующих в программе;

· приобретение украинских лекарств в аптечных сетях, участвующих в программе;

· оплата почтовых услуг.

Что с ваучерами для ВПЛ

1 августа, в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2026 года, обновляется программа жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Целью является оптимизация бюджетных расходов и перенаправление государственной поддержки тем, у кого нет собственного жилья и возможностей его приобрести.

«До 1 августа законодательство не содержало прямого запрета на сочетание жилищного ваучера с другими государственными программами обеспечения жильем. Из-за этого существовала возможность, что переселенцы могли воспользоваться несколькими механизмами государственной поддержки, если соответствовали их условиям. С 1 августа 2026 года вводится принцип „одна семья — один механизм государственной жилищной поддержки“», — поясняет юрист Юрий Шпарага.

Права на ваучер лишатся:

· ВПЛ, которые в период с 24 февраля 2022 года до момента подачи заявления лишились права собственности на какое-либо жилье — например, продали или подарили квартиру или дом в относительно безопасных регионах страны;

Реклама:

· переселенцы, которые воспользовались льготной ипотекой;

· те, кто зарегистрировал место жительства на временно оккупированной территории после того, как населенный пункт оказался под контролем врага.

Изменения не затронут переселенцев, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до вступления в силу данного постановления.

Кроме того, органы власти получат возможность более тщательно проверять информацию о заявителях через государственные реестры. В частности, будут проверять:

— владеет ли лицо или члены его семьи другим жильем;

— получалась ли ранее государственная жилищная поддержка;

— иные обстоятельства, которые могут влиять на право на получение ваучера.

Новая отчетность для ФОП

С 1 августа 2026 года в Украине начнут действовать иные правила представления налоговой отчетности. Обновленные формы налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса утверждены приказами Министерства финансов Украины от 7 мая и 26 мая.

Юридические лица, которые являются налоговыми агентами (за исключением ФОП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность), будут подавать отчет за июль 2026 года. В то же время ФОП и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, переходят на квартальную форму отчетности. При этом показатели необходимо будет указывать отдельно за каждый месяц квартала.

ФОП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, пока могут продолжать подавать налоговый расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется, пояснили в пресс-службе Государственной налоговой службы. В настоящее время ГНС принимает и обрабатывает такие расчеты за апрель-июнь 2026 года. При этом дублировать отчетность не нужно.

Реклама:

«Если вы уже подали Расчет за все месяцы по месячной форме, повторно подавать его после введения квартальной формы не нужно. Если же отчетность по месячной форме подана не за все месяцы квартала, квартальный Расчет необходимо подать только за те месяцы, за которые отчетность не подавалась», — отметили там.

До 10 августа необходимо будет отчитаться уже за второй квартал 2026 года, уточнили в пресс-службе.

Денежная помощь ко Дню Независимости Украины

К 24 августа, когда Украина будет отмечать 35-ю годовщину независимости, предусмотрена выплата разовой денежной помощи льготникам. Большинству получателей дополнительно обращаться за выплатой не нужно, подчеркнули в Пенсионном фонде Украины. Размер выплат установлен постановлением Кабинета министров от 13 мая.

Получателям денежной помощи, которым также выплачиваются пенсия, жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и которые не состоят на воинской службе, денежная помощь будет выплачена в течение августа вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой.

День независимости Украины: факты и цифры / Инфографика: NV

Ветеранам войны, которые в настоящее время проходят воинскую службу, средства будут перечислены на счета соответствующих воинских частей, учреждений или организаций.

Получатели денежной помощи, которые приобретут соответствующий статус до 24 августа, но не получат средства к 1 октября, имеют право оформить выплату через Пенсионный фонд Украины. Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме — и средства должны поступить до 1 ноября.

В заявлении указываются:

— реквизиты документа, удостоверяющего личность;

— номер банковского счета (IBAN) для зачисления средств;

— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Реклама:

— реквизиты удостоверения, дающего право на денежную выплату.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта гражданина Украины или временного удостоверения, а также копию удостоверения, подтверждающего льготный статус.

При личном обращении заявитель должен предъявить оригиналы этих документов.

Статус критически важного предприятия и бронирование сотрудников

10 августа истекает срок подачи предприятиями документов для так называемой упрощенной процедуры подтверждения статуса критически важного предприятия. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 30 мая.

Бронирование по-новому / Инфографика: NV

Упрощенная процедура предусматривает подачу двух обязательных документов: справки о размере начисленной средней заработной платы застрахованных лиц — сотрудников и налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного налога и начисленного ЕСВ за последний календарный месяц. Однако некоторые местные администрации требуют предоставления дополнительных данных.

В период с 15 августа по 1 сентября предприятия, соответствующие установленным требованиям и не изменившие критерии получения статуса критически важных, получат обновленный статус критически важных с правом бронирования военнообязанных сотрудников, сообщили в Европейской бизнес-ассоциации.

Цены на коммунальные услуги в июле

С 1 августа тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии составит 928,45 грн/МВт·ч (без НДС). Таким образом, он вырастет на 25%. Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла 28 июля.

Для предприятий «зеленой» электрометаллургии установлен специальный тариф — 563,26 грн/МВт·ч.

Реклама:

Речь идет о плате за передачу электроэнергии по магистральным сетям; это касается поставщиков и крупных потребителей, а не населения.

В Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги — в частности, на газ и горячее водоснабжение, — введенный в связи с военным положением. Поэтому в августе 2026 года большинство тарифов останутся неизменными.

Цена на электроэнергию: после 1 июля украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн/кВт•ч. Летом 2024 года тариф на электроэнергию для населения вырос с 2,64 грн/кВт•ч до 4,32 грн/кВт•ч и с тех пор остается неизменным.

Цена на газ: в июле 2026 года цена газа для бытовых потребителей, пользующихся услугами Нафтогаза, останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Именно такая цена предусмотрена тарифным планом «Фиксированный», который будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. Цены на газ у остальных поставщиков будут варьироваться от 7,96 грн до 9,99 грн за кубометр.

Тариф на воду: с 1 августа услуги водоснабжения и водоотведения в Полтавской области подорожают. Областное коммунальное предприятие Полтававодоканал установило тариф на воду на уровне 39 грн за кубометр, на водоотведение — 30,76 грн за кубометр (без учета НДС), сообщает Суспільне.

В то же время в Киеве планируемое повышение стоимости этих услуг пока не утверждено местными властями.

Солнечное затмение

12 августа в Европе можно будет наблюдать редкое явление — полное солнечное затмение.

В Португалии, большей части Испании, в Исландии и Гренландии Луна полностью закроет собой солнечный диск, при этом солнечную корону можно будет увидеть невооруженным глазом.

В этот день в Украине можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, во время которого Луна закроет от 26% до 39% солнечного диска (наибольшая доля придется на западные и южные регионы). Максимальная фаза затмения на территории Украины ожидается 12 августа в 20:18.