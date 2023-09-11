Выплаты ко Дню Независимости-2023: стало известно, на какой срок продлили выплату денежной помощи 11 сентября, 12:00 Выплаты ко Дню Независимости-2023 продлили до 1 ноября (Фото:nikopolnews.net)

Ко Дню Независимости определенным категориям граждан Украины назначили единовременную денежную помощь. Выплату помощи продлили до 1 ноября.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Выплаты ко Дню Независимости-2023 продлили до 1 ноября

Обращаем внимание ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины и ветеранов войны, которые получили соответствующий статус до 24 августа текущего года включительно, что в случае не получения денежной выплаты ко Дню Независимости Украины до 1 октября, за ее получением можно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в Центры предоставления административных услуг до 1 ноября текущего года.

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По информации директора Департамента социальной защиты Минветеранов Руслана Приходько, лицам, которые не являются пенсионерами и/или не находятся на службе, разовая, денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается по их личному обращению в территориальные органы Пенсионного фонда по задекларированному/зарегистрированному месту жительства (пребывания) или в Центры предоставления административных услуг с предоставлением соответствующего удостоверения и данных о текущем счете, открытом в уполномоченном банке.

«Итак, если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины, обратитесь пожалуйста до 1 ноября в ПФУ или ЦНАП. Размеры и механизм проведения выплаты разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2023 № 754», — отметил Руслан Приходько.

Кто имеет право на выплаты ко Дню Независимости от государства

Ко Дню Независимости Украины ветераны и жертвы нацистских преследований получат доплаты. Ранее их приурочивали ко Дню Победы и выплачивали в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

Доплаты в августе могли получить и ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших. Размер выплат — от 450 до 3100 грн. Их получат:

1. Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудовой травмы и по другим причинам:

I группы — 3100 грн;

II группы — 2900 грн;

III группы — 2700 грн.

2. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1000 грн.

3. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3100 грн.

4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудовой травмы и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 650 грн.

5. Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1000 грн.

6. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.