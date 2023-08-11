До 100 тысяч. Кабмин обнародовал постановление о доплатах военным
Кабмин обнародовал постановление № 836, в котором указаны новые размеры дополнительного вознаграждения для военнослужащих (Фото:facebook.com/okPivden)
Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 836, в котором установил изменения порядка выплаты дополнительного вознаграждения для украинских военных.
Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на правительственном портале.
Теперь выплаты начинаются от 30 тысяч гривен для военных, осуществляющих боевые или специальные задачи, и повышаются до 100 тысяч гривен для тех, кто задействован в зоне боевых действий.
Теперь на выплату дополнительного вознаграждения на сумму 100 тысяч гривен могут рассчитывать:
- раненые на лечении;
- захваченные в плен;
- погибшие (осуществляется за полный месяц в случае смерти военного).
Те военные, которые осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, могут рассчитывать на доплаты в размере до 50 тысяч гривен.
Постановление также определяет новые виды дополнительного вознаграждения для таких военнослужащих:
- руководители и представители инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях) — от 15 000 до 30 000 гривен;
- военные после ранений (контузия, травма или увечье), которые признаны ограниченно годными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение — 20 100 гривен;
- военнослужащие срочной военной службы — 6 000 гривен;
- курсанты высших военных учебных заведений и приравненные лица — 2 350 гривен.
В постановлении указано, что эти изменения применяются с 1 июня 2023 года.
30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9342 о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также во время прохождения военной подготовки.
9 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров на внеочередном заседании принял постановление о ежемесячных доплатах для военнослужащих, правоохранителей и спасателей