До 100 тысяч. Кабмин обнародовал постановление о доплатах военным 11 августа, 23:11 Кабмин обнародовал постановление № 836, в котором указаны новые размеры дополнительного вознаграждения для военнослужащих (Фото:facebook.com/okPivden)

Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 836, в котором установил изменения порядка выплаты дополнительного вознаграждения для украинских военных.

Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на правительственном портале.

Теперь выплаты начинаются от 30 тысяч гривен для военных, осуществляющих боевые или специальные задачи, и повышаются до 100 тысяч гривен для тех, кто задействован в зоне боевых действий.

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Теперь на выплату дополнительного вознаграждения на сумму 100 тысяч гривен могут рассчитывать:

раненые на лечении;

захваченные в плен;

погибшие ( осуществляется за полный месяц в случае смерти военного).

Те военные, которые осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, могут рассчитывать на доплаты в размере до 50 тысяч гривен.

Постановление также определяет новые виды дополнительного вознаграждения для таких военнослужащих:

руководители и представители инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях ( учебных центрах, учебных подразделениях) — от 15 000 до 30 000 гривен;

учебных центрах, учебных подразделениях) — от 15 000 до 30 000 гривен; военные после ранений ( контузия, травма или увечье), которые признаны ограниченно годными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение — 20 100 гривен;

контузия, травма или увечье), которые признаны ограниченно годными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение — 20 100 гривен; военнослужащие срочной военной службы — 6 000 гривен;

курсанты высших военных учебных заведений и приравненные лица — 2 350 гривен.

В постановлении указано, что эти изменения применяются с 1 июня 2023 года.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9342 о доплатах и отпусках военнослужащим во время действия военного положения, а также во время прохождения военной подготовки.

9 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров на внеочередном заседании принял постановление о ежемесячных доплатах для военнослужащих, правоохранителей и спасателей