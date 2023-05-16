Пять категорий. Кто имеет право на денежную помощь 15 миллионов в случае гибели военного 16 мая, 14:12 Выплата 15 миллионов семьям погибших — кто имеет право на выплаты, а кто не претендует по закону (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине государство помогает семьям погибших военных, исполняя обязанности во время российского вторжения. Законом предусмотрено, кто может получить денежные выплаты при гибели героев.

В Украине общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года, сотни тысяч мужчин и женщин приступили к оружию, чтобы защитить страну и свои семьи.

Во время боевых действий военные могут получить ранения или погибнуть, и государство гарантирует семьям военнослужащих единовременную денежную выплату 15 миллионов гривен помощи, которые распределяются между родственниками, имеющими право на нее.



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Выплата15 миллионов гривен ― кто имеет право на выплату части

Единовременное пособие в размере 15 млн гривен распределяется равными долями на всех членов семьи первой степени родства.

Семейным кодексом определены уровни родства. Право на получение помощи имеют:



родители;

один из супругов, не женившийся во второй раз, не достигших совершеннолетия;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

Дети имеют право на помощь независимо от того, есть ли это дети любого супруга, общие или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.

Законом слабо урегулировано понятие «семья», поэтому существуют осложнения, если военнослужащий или военнослужащая имели гражданский брак, не заключенный в ЗАГСе.

Что касается споров по этому поводу, то есть мнение юристов, что к понятию «семья» нужно относить и кровных родственников, и тех, кто постоянно проживает с военнослужащим и ведет общий быт. Это могут быть не только близкие родственники как родные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, но и близкие родственники жены.

Но на практике доказать это и получить помощь гражданской жене или мужу непросто, поэтому советуют обращаться в суды.

Кроме того, государство выплачивает такую компенсацию не только гражданам Украины, но и иностранцам, и есть ограничения по этому вопросу.

Кто не получает выплаты или может отказаться от них

Родственники могут отказаться от выплаты в пользу одного из тех, кто имеет на них право. Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию.

Помощь также не получают граждане России и Беларуси, а также постоянно проживающие на территориях этих стран.

На компенсацию не имеют права также осужденные за измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

Исходя из этого разъяснения государство выплачивает такую компенсацию гражданам Украины и иностранцам, кроме россиян и белорусов.