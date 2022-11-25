Дополнительные выплаты. Кто из военных может получить 100 и 30 тысяч гривен и что для этого нужно

25 ноября, 19:45
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Выплаты 100 тыс. и 30 тыс. гривен — кто может получить и как оформить документы (Фото:facebook.com/44art.br)

Выплаты 100 тыс. и 30 тыс. гривен — кто может получить и как оформить документы (Фото:facebook.com/44art.br)

Военным в Украине выплачивают дополнительные 30 тыс. и 100 тыс. гривен за участие в боевых действиях. Рассказываем, как оформляются и производятся выплаты и кто их может получить.

С началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Владимир Зеленский пообещал доплаты военнослужащим за защиту украинцев. Осуществление дополнительных выплат военнослужащим за участие в боевых действиях регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 № 168 о Вопросе некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения.

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Адвокат Роман Лихачев объяснил некоторые особенности начисления дополнительных выплат военным в Украине.

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Военнослужащие могут получить до 30 тысяч и до 100 тысяч гривен доплаты за месяц в нескольких случаях.

Выплата 30 тыс. и 100 тыс. гривен военным ― в чем разница

  • до 100 тыс. гривен в расчете на месяц военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы) в размере пропорционально времени участия в таких действиях;
  • 30 тыс. гривен в расчете на месяц другим военнослужащим (со дня призыва (принятие) на военную службу до дня исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы);
  • 100 тыс. грн лицам рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженными Силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск для непосредственного участия в боевых действиях или обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мер.

Выплата военным 100 тыс. и 30 тыс. гривен ― список необходимых документов

В июне Постановление КМУ № 793 о внесении изменений в постановление № 168 урегулировало назначение выплат. В частности, было отмечено, что документальное подтверждение вышеуказанных фактов осуществляется на основании соответствующих документов. Требуются следующие документы:

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  • боевой приказ (боевое распоряжение);
  • журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки или боевое донесение (итоговое, срочное, внесрочное) или постовая ведомость (при охране объекта, на который было совершено вооруженное нападение);
  • рапорт (донесение) командира подразделения (группы) об участии каждого военнослужащего (в том числе из приложенных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях, в исполнении боевых (особых) задач.

По словам юриста, командированные военные подтверждают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях справкой руководителя органа военного управления, штаба группировки войск (сил), штаба тактической группы, командира воинской части (учреждения, учебного заведения), к которым для выполнения задач командирован военнослужащий.

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Выплата 100 тыс. и 30 тыс. гривен ― какие основания для перевода денег

Деньги военным переводят на основании приказов:

  • командиров (начальников) воинских частей (военных учебных заведений, учреждений, организаций) — личному составу воинской части;
  • руководителя высшего органа военного управления — командирам (начальникам) воинских частей.
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При этом в этих приказах о выплате дополнительного вознаграждения исходя из размера 100 тыс. гривен в месяц обязательно указывают основания для его издания со ссылкой на боевой приказ (боевое распоряжение) и т. д.

По процедуре назначения выплат они осуществляют на следующий месяц за прошлый после того, как приказы за предыдущий месяц должны быть выданы до 5 числа текущего месяца на основании рапортов командиров подразделений.

Выплаты 100 тыс. гривен — кто имеет право во время войны

По закону 100 тыс. гривен получают военные, которые:

  • погибли (умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений и травм, связанных с защитой Родины), — выплата осуществляется за весь месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), но не больше периода действия военного положения;
  • захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся в плен), а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);
  • в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанной с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных), ― со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение (в том числе из одного больничного учреждения здравоохранения в другое), либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлением) военно-врачебной (лекарственно-экспертной) комиссии.

Что должно быть указано в справке о ранении, контузии или увечье

Военным и их родственникам следует обратить внимание, чтобы в необходимой справке были указаны все данные, необходимые по закону. Это:

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  • воинское звание; фамилия, имя, отчество;
  • год рождения военнослужащего, получившего ранение (контузию, травму, увечье), связанного с защитой Родины;
  • информацию о ранении (контузии, травме, увечье): дата получения, вид, характер и локация ранения (контузии, травмы, увечья), которые выносятся на основании медицинского заключения специалиста;
  • обстоятельства, при которых получили ранения (контузию, травму, увечье) при защите Родины, с указанием боевых (специальных) задач, выполняемых военнослужащим при получении им травм (ранения, контузии, увечья);
  • основания выдачи Справки (приказ командира воинской части о получении ранения (травмы, контузии, увечья) военнослужащим, выданный из журнала учета боевых действия, боевого донесения, и т. д.).

Кто не получает выплаты 30 тыс. и 100 тыс. гривен

Указанным приказом предусмотрен перечень случаев, согласно которым не включаются в приказы о выплате дополнительного вознаграждения военнослужащие, которые:

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  • принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
  • проходят службу в многонациональных органах военного управления за границей;
  • добровольно сдались в плен — со дня захвата в плен, объявленного приказом командира (начальника);
  • самовольно оставили воинские части, места службы или дезертировали — за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период самовольного оставление воинской части или места службы (дезертирства) включая месяц возвращения, объявленного приказом командира (начальника);
  • отбывают наказание на гауптвахте и в дисциплинарных частях — со дня начала отбывания наказания, объявленного приказом командира (начальника) ко дню фактического завершения отбывания наказания, объявленного приказом командира (начальника);
  • отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности — со дня отстранения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника) ко дню фактического завершения смещения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника);
  • отказались выполнять боевые приказы (распоряжение) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника);
  • употребляли алкогольные напитки (наркотические и психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или исполняли обязанности военной службы в нетрезвом состоянии (в состоянии наркотического опьянения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника);
  • намеренно повлекли за собой телесные повреждения или другой вред своему здоровью или самоубийство (кроме случаев доведения лица до самоубийства, установленного судом) — за месяц, в котором произведено повреждение или иной вред своему здоровью или самоубийство;
  • совершили другие действия (бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией — за месяц, в котором такое постановление (приговор) поступила в воинскую часть;
  • находились (за время пребывания) под стражей или домашним арестом или на обучении за границей (кроме тех, которые проходили подготовку (обучение) о порядке применения, обслуживания и ремонта различных видов вооружения и военной/специальной техники) или в отпусках (по которым в соответствии с законодательством Украины не предусмотрено сохранение денежного довольствия).

При этом указанное не касается военнослужащих, определенных в пунктах 4−8, 10, которые в течение текущего месяца погибли (умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений и травм, связанных с защитой Родины) или захвачены в плен, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют или получили ранения (контузии, травмы, увечья), связанные с защитой Родины", ― добавляет он.

Во время военного положения в случае смерти военнослужащего (кроме указанных выше случаев), его родные получают дополнительную выплату в размере 30 тыс. гривен в полном размере за весь месяц, в котором военнослужащий умер, но не больше периода действия военного положения.

Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выплаты Война России против Украины

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