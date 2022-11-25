Дополнительные выплаты. Кто из военных может получить 100 и 30 тысяч гривен и что для этого нужно 25 ноября, 19:45 Выплаты 100 тыс. и 30 тыс. гривен — кто может получить и как оформить документы (Фото:facebook.com/44art.br)

Военным в Украине выплачивают дополнительные 30 тыс. и 100 тыс. гривен за участие в боевых действиях. Рассказываем, как оформляются и производятся выплаты и кто их может получить.

С началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Владимир Зеленский пообещал доплаты военнослужащим за защиту украинцев. Осуществление дополнительных выплат военнослужащим за участие в боевых действиях регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 № 168 о Вопросе некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения.

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Адвокат Роман Лихачев объяснил некоторые особенности начисления дополнительных выплат военным в Украине.

Военнослужащие могут получить до 30 тысяч и до 100 тысяч гривен доплаты за месяц в нескольких случаях.

Выплата 30 тыс. и 100 тыс. гривен военным ― в чем разница

до 100 тыс. гривен в расчете на месяц военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий ( в том числе военнослужащим срочной службы) в размере пропорционально времени участия в таких действиях;

в том числе военнослужащим срочной службы) в размере пропорционально времени участия в таких действиях; 30 тыс. гривен в расчете на месяц другим военнослужащим ( со дня призыва ( принятие) на военную службу до дня исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы);

со дня призыва принятие) на военную службу до дня исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы); 100 тыс. грн лицам рядового и начальствующего состава территориальных ( межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженными Силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск для непосредственного участия в боевых действиях или обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь районах проведения военных ( боевых) действий в период осуществления указанных мер.

Выплата военным 100 тыс. и 30 тыс. гривен ― список необходимых документов

В июне Постановление КМУ № 793 о внесении изменений в постановление № 168 урегулировало назначение выплат. В частности, было отмечено, что документальное подтверждение вышеуказанных фактов осуществляется на основании соответствующих документов. Требуются следующие документы:

боевой приказ ( боевое распоряжение);

боевое распоряжение); журнал боевых действий ( вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки или боевое донесение ( итоговое, срочное, внесрочное) или постовая ведомость ( при охране объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки или боевое донесение итоговое, срочное, внесрочное) или постовая ведомость при охране объекта, на который было совершено вооруженное нападение); рапорт ( донесение) командира подразделения ( группы) об участии каждого военнослужащего ( в том числе из приложенных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях, в исполнении боевых ( особых) задач.

По словам юриста, командированные военные подтверждают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях справкой руководителя органа военного управления, штаба группировки войск (сил), штаба тактической группы, командира воинской части (учреждения, учебного заведения), к которым для выполнения задач командирован военнослужащий.

Выплата 100 тыс. и 30 тыс. гривен ― какие основания для перевода денег

Деньги военным переводят на основании приказов:

командиров ( начальников) воинских частей ( военных учебных заведений, учреждений, организаций) — личному составу воинской части;

начальников) воинских частей военных учебных заведений, учреждений, организаций) — личному составу воинской части; руководителя высшего органа военного управления — командирам ( начальникам) воинских частей.

При этом в этих приказах о выплате дополнительного вознаграждения исходя из размера 100 тыс. гривен в месяц обязательно указывают основания для его издания со ссылкой на боевой приказ (боевое распоряжение) и т. д.

По процедуре назначения выплат они осуществляют на следующий месяц за прошлый после того, как приказы за предыдущий месяц должны быть выданы до 5 числа текущего месяца на основании рапортов командиров подразделений.

Выплаты 100 тыс. гривен — кто имеет право во время войны

По закону 100 тыс. гривен получают военные, которые:

погибли ( умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений и травм, связанных с защитой Родины), — выплата осуществляется за весь месяц, в котором военнослужащий погиб ( умер), но не больше периода действия военного положения;

умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений и травм, связанных с защитой Родины), — выплата осуществляется за весь месяц, в котором военнослужащий погиб умер), но не больше периода действия военного положения; захвачены в плен ( кроме добровольно сдавшихся в плен), а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие ( в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);

кроме добровольно сдавшихся в плен), а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения); в связи с ранением ( контузией, травмой, увечьем), связанной с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения ( в том числе зарубежных), ― со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение ( в том числе из одного больничного учреждения здравоохранения в другое), либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ( постановлением) военно-врачебной ( лекарственно-экспертной) комиссии.

Что должно быть указано в справке о ранении, контузии или увечье

Военным и их родственникам следует обратить внимание, чтобы в необходимой справке были указаны все данные, необходимые по закону. Это:

воинское звание; фамилия, имя, отчество;

год рождения военнослужащего, получившего ранение ( контузию, травму, увечье), связанного с защитой Родины;

контузию, травму, увечье), связанного с защитой Родины; информацию о ранении ( контузии, травме, увечье): дата получения, вид, характер и локация ранения ( контузии, травмы, увечья), которые выносятся на основании медицинского заключения специалиста;

контузии, травме, увечье): дата получения, вид, характер и локация ранения контузии, травмы, увечья), которые выносятся на основании медицинского заключения специалиста; обстоятельства, при которых получили ранения ( контузию, травму, увечье) при защите Родины, с указанием боевых ( специальных) задач, выполняемых военнослужащим при получении им травм ( ранения, контузии, увечья);

контузию, травму, увечье) при защите Родины, с указанием боевых специальных) задач, выполняемых военнослужащим при получении им травм ранения, контузии, увечья); основания выдачи Справки ( приказ командира воинской части о получении ранения ( травмы, контузии, увечья) военнослужащим, выданный из журнала учета боевых действия, боевого донесения, и т. д. ).

Кто не получает выплаты 30 тыс. и 100 тыс. гривен

Указанным приказом предусмотрен перечень случаев, согласно которым не включаются в приказы о выплате дополнительного вознаграждения военнослужащие, которые:

принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

проходят службу в многонациональных органах военного управления за границей;

добровольно сдались в плен — со дня захвата в плен, объявленного приказом командира ( начальника);

начальника); самовольно оставили воинские части, места службы или дезертировали — за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период самовольного оставление воинской части или места службы ( дезертирства) включая месяц возвращения, объявленного приказом командира ( начальника);

дезертирства) включая месяц возвращения, объявленного приказом командира начальника); отбывают наказание на гауптвахте и в дисциплинарных частях — со дня начала отбывания наказания, объявленного приказом командира ( начальника) ко дню фактического завершения отбывания наказания, объявленного приказом командира ( начальника);

начальника) ко дню фактического завершения отбывания наказания, объявленного приказом командира начальника); отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности — со дня отстранения или отстранения, объявленного приказом командира ( начальника) ко дню фактического завершения смещения или отстранения, объявленного приказом командира ( начальника);

начальника) ко дню фактического завершения смещения или отстранения, объявленного приказом командира начальника); отказались выполнять боевые приказы ( распоряжение) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира ( начальника);

распоряжение) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира начальника); употребляли алкогольные напитки ( наркотические и психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или исполняли обязанности военной службы в нетрезвом состоянии ( в состоянии наркотического опьянения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира ( начальника);

наркотические и психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или исполняли обязанности военной службы в нетрезвом состоянии в состоянии наркотического опьянения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира начальника); намеренно повлекли за собой телесные повреждения или другой вред своему здоровью или самоубийство ( кроме случаев доведения лица до самоубийства, установленного судом) — за месяц, в котором произведено повреждение или иной вред своему здоровью или самоубийство;

кроме случаев доведения лица до самоубийства, установленного судом) — за месяц, в котором произведено повреждение или иной вред своему здоровью или самоубийство; совершили другие действия ( бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией — за месяц, в котором такое постановление ( приговор) поступила в воинскую часть;

бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией — за месяц, в котором такое постановление приговор) поступила в воинскую часть; находились ( за время пребывания) под стражей или домашним арестом или на обучении за границей ( кроме тех, которые проходили подготовку ( обучение) о порядке применения, обслуживания и ремонта различных видов вооружения и военной/специальной техники) или в отпусках ( по которым в соответствии с законодательством Украины не предусмотрено сохранение денежного довольствия).

При этом указанное не касается военнослужащих, определенных в пунктах 4−8, 10, которые в течение текущего месяца погибли (умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений и травм, связанных с защитой Родины) или захвачены в плен, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют или получили ранения (контузии, травмы, увечья), связанные с защитой Родины", ― добавляет он.

Во время военного положения в случае смерти военнослужащего (кроме указанных выше случаев), его родные получают дополнительную выплату в размере 30 тыс. гривен в полном размере за весь месяц, в котором военнослужащий умер, но не больше периода действия военного положения.