Дополнительные выплаты. Кто из военных может получить 100 и 30 тысяч гривен и что для этого нужно
Выплаты 100 тыс. и 30 тыс. гривен — кто может получить и как оформить документы (Фото:facebook.com/44art.br)
Военным в Украине выплачивают дополнительные 30 тыс. и 100 тыс. гривен за участие в боевых действиях. Рассказываем, как оформляются и производятся выплаты и кто их может получить.
С началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Владимир Зеленский пообещал доплаты военнослужащим за защиту украинцев. Осуществление дополнительных выплат военнослужащим за участие в боевых действиях регулирует Постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 № 168 о Вопросе некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения.
Адвокат Роман Лихачев объяснил некоторые особенности начисления дополнительных выплат военным в Украине.
Военнослужащие могут получить до 30 тысяч и до 100 тысяч гривен доплаты за месяц в нескольких случаях.
Выплата 30 тыс. и 100 тыс. гривен военным ― в чем разница
- до 100 тыс. гривен в расчете на месяц военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы) в размере пропорционально времени участия в таких действиях;
- 30 тыс. гривен в расчете на месяц другим военнослужащим (со дня призыва (принятие) на военную службу до дня исключения из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы);
- 100 тыс. грн лицам рядового и начальствующего состава территориальных (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлекаемых Главнокомандующим Вооруженными Силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск для непосредственного участия в боевых действиях или обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мер.
Выплата военным 100 тыс. и 30 тыс. гривен ― список необходимых документов
В июне Постановление КМУ № 793 о внесении изменений в постановление № 168 урегулировало назначение выплат. В частности, было отмечено, что документальное подтверждение вышеуказанных фактов осуществляется на основании соответствующих документов. Требуются следующие документы:
- боевой приказ (боевое распоряжение);
- журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки или боевое донесение (итоговое, срочное, внесрочное) или постовая ведомость (при охране объекта, на который было совершено вооруженное нападение);
- рапорт (донесение) командира подразделения (группы) об участии каждого военнослужащего (в том числе из приложенных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях, в исполнении боевых (особых) задач.
По словам юриста, командированные военные подтверждают непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях справкой руководителя органа военного управления, штаба группировки войск (сил), штаба тактической группы, командира воинской части (учреждения, учебного заведения), к которым для выполнения задач командирован военнослужащий.
Выплата 100 тыс. и 30 тыс. гривен ― какие основания для перевода денег
Деньги военным переводят на основании приказов:
- командиров (начальников) воинских частей (военных учебных заведений, учреждений, организаций) — личному составу воинской части;
- руководителя высшего органа военного управления — командирам (начальникам) воинских частей.
При этом в этих приказах о выплате дополнительного вознаграждения исходя из размера 100 тыс. гривен в месяц обязательно указывают основания для его издания со ссылкой на боевой приказ (боевое распоряжение)
По процедуре назначения выплат они осуществляют на следующий месяц за прошлый после того, как приказы за предыдущий месяц должны быть выданы до 5 числа текущего месяца на основании рапортов командиров подразделений.
Выплаты 100 тыс. гривен — кто имеет право во время войны
По закону 100 тыс. гривен получают военные, которые:
- погибли (умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений и травм, связанных с защитой Родины), — выплата осуществляется за весь месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), но не больше периода действия военного положения;
- захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся в плен), а также интернированные в нейтральные государства или безвестно отсутствующие (в случае, когда указанные события произошли как до введения военного положения, так и после его введения);
- в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанной с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных), ― со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение (в том числе из одного больничного учреждения здравоохранения в другое), либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлением) военно-врачебной (лекарственно-экспертной) комиссии.
Что должно быть указано в справке о ранении, контузии или увечье
Военным и их родственникам следует обратить внимание, чтобы в необходимой справке были указаны все данные, необходимые по закону. Это:
- воинское звание; фамилия, имя, отчество;
- год рождения военнослужащего, получившего ранение (контузию, травму, увечье), связанного с защитой Родины;
- информацию о ранении (контузии, травме, увечье): дата получения, вид, характер и локация ранения (контузии, травмы, увечья), которые выносятся на основании медицинского заключения специалиста;
- обстоятельства, при которых получили ранения (контузию, травму, увечье) при защите Родины, с указанием боевых (специальных) задач, выполняемых военнослужащим при получении им травм (ранения, контузии, увечья);
- основания выдачи Справки (приказ командира воинской части о получении ранения (травмы, контузии, увечья) военнослужащим, выданный из журнала учета боевых действия, боевого донесения,
и т. д.).
Кто не получает выплаты 30 тыс. и 100 тыс. гривен
Указанным приказом предусмотрен перечень случаев, согласно которым не включаются в приказы о выплате дополнительного вознаграждения военнослужащие, которые:
- принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
- проходят службу в многонациональных органах военного управления за границей;
- добровольно сдались в плен — со дня захвата в плен, объявленного приказом командира (начальника);
- самовольно оставили воинские части, места службы или дезертировали — за месяц, в котором совершено нарушение, и за весь период самовольного оставление воинской части или места службы (дезертирства) включая месяц возвращения, объявленного приказом командира (начальника);
- отбывают наказание на гауптвахте и в дисциплинарных частях — со дня начала отбывания наказания, объявленного приказом командира (начальника) ко дню фактического завершения отбывания наказания, объявленного приказом командира (начальника);
- отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения служебных полномочий или отстранены от должности — со дня отстранения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника) ко дню фактического завершения смещения или отстранения, объявленного приказом командира (начальника);
- отказались выполнять боевые приказы (распоряжение) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника);
- употребляли алкогольные напитки (наркотические и психотропные вещества) на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибывали на службу и/или исполняли обязанности военной службы в нетрезвом состоянии (в состоянии наркотического опьянения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение, объявленное приказом командира (начальника);
- намеренно повлекли за собой телесные повреждения или другой вред своему здоровью или самоубийство (кроме случаев доведения лица до самоубийства, установленного судом) — за месяц, в котором произведено повреждение или иной вред своему здоровью или самоубийство;
- совершили другие действия (бездействие), за которые судом принято решение о привлечении к ответственности за совершение уголовного, военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией — за месяц, в котором такое постановление (приговор) поступила в воинскую часть;
- находились (за время пребывания) под стражей или домашним арестом или на обучении за границей (кроме тех, которые проходили подготовку (обучение) о порядке применения, обслуживания и ремонта различных видов вооружения и военной/специальной техники) или в отпусках (по которым в соответствии с законодательством Украины не предусмотрено сохранение денежного довольствия).
При этом указанное не касается военнослужащих, определенных в пунктах 4−8, 10, которые в течение текущего месяца погибли (умерли в результате полученных после введения военного положения в Украине ранений и травм, связанных с защитой Родины) или захвачены в плен, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют или получили ранения (контузии, травмы, увечья), связанные с защитой Родины", ― добавляет он.
Во время военного положения в случае смерти военнослужащего (кроме указанных выше случаев), его родные получают дополнительную выплату в размере 30 тыс. гривен в полном размере за весь месяц, в котором военнослужащий умер, но не больше периода действия военного положения.