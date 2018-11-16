Выплата пенсии переселенцам с Донбасса. Выполнит ли Украина требование ООН

Украинская власть не имеет информации о точном количестве вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины

Возобновление пенсий для жителей оккупированных территорий - о такой возможности замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил на международной конференции. Он пояснил, что имеет в виду выплату денег в украинских госучреждениях без справок и получения специальных статусов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По словам Туки, украинская власть потеряла контроль за реальным количеством вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины. Он добавил, что настоящих переселенцев может быть на 30-40% меньше, чем зарегистрировано.

"Мы потеряли контроль над реальным количеством внутренне перемещенных лиц. По оценкам руководства Донецка как военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей по сравнению с реальным количеством вынужденных переселенцев отличается примерно на 30-40%. Это не объективные цифры, а по ощущениям", - сказал Тука.

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Тука добавил, что в условиях получения пенсии внутренне перемещенными лицами на неподконтрольных территориях массово продают справки переселенца.

ООН призывает Украину выплачивать пенсии

ООН призывает Украину выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса, заявила заместитель представителя управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калгун. Она отметила, что жители неподконтрольных территорий должны получать пенсии без привязки к статусу внутренне перемещенных лиц.

Государство-оккупант, согласно Женевской и Гаагской конвенций, несет ответственность за социально-экономическое положение граждан

По ее словам, разорвав зависимость пенсий от регистрации как внутренне перемещенное лицо, государство предоставит людям возможность получать выплаты в украинских банках без лишних преград. Это снимет чрезмерную нагрузку с департаментов социальной защиты и уменьшит расходы государственного бюджета, связанные с верификацией.

Кроме того, это улучшит качество данных по внутреннему перемещению, будет способствовать государственному планированию в сфере оказания помощи переселенцам. Калгун подчеркнула, учитывая такое количество преимуществ и для граждан преклонного возраста, и для государства, пора внедрять изменения.

Необходимость доступа к пенсиям для жителей временно оккупированных территорий Донбасса также подчеркнула глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Она считает, что надо помогать преодолевать трудности всем украинцам, живущим по обе стороны линии соприкосновения.

Великобритания за выплату пенсий Украиной

Конфликт на Донбассе не должен влиять на право получения пенсии, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. Она отметила, что это право гарантировано международными и региональными документами.

Гоф отметила, Великобритания надеется, что украинское правительство пытается найти выход из ситуации. В Лондоне понимают, что обеспечение пенсией тысяч граждан на временно оккупированной территории является вызовом с точки зрения юридической, политической и практической перспектив.

Международные документы утверждают обратное

Международные документы, которые ратифицировала Украина, предусматривают, что материальным обеспечением неподконтрольных территорий должно заниматься государство-оккупант, отметил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. Выплата пенсий жителям неподконтрольного Донбасса со стороны Украины будет нести в себе риски, сказал он. Нельзя исключать возможности, что родственники людей, которые будут получать пенсии, воюют на стороне боевиков.

В конце октября в Минсоцполитики сообщили, что в Украине на сегодня более 1,5 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, а также из аннексированного Россией Крыма.