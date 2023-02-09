Отмена выплат по службе. Может ли военный вернуть доплату 30 тысяч гривен и как это сделать 9 февраля, 16:30 Выплата 30 тысяч военным — можно вернуть помощь и как действовать (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua/)

В Украине с 1 февраля украинским военным отменили доплаты к зарплате 30 тыс. грн, если они не находятся на передовой или боевой задаче, подтвержденной приказом.

Таким образом, выплаты теряют не только военные, которые находятся в тылу на административной работе, но и те, например, имеющие секретные приказы, которые нельзя свободно предоставить для отчетности.

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Адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев рассказал, что суды уже рассматривают многие дела по этому поводу, и позиция командиров частей также играет значительную роль.

Главные проблемы ― не прописано, кого вносить в боевые распоряжения и как быть с военными с засекреченными приказами.

«Позиция разная. Потому что позиция многих командиров воинских частей тоже, к сожалению, разная. Например, есть трудности с четким разъяснением даже того, что такое „участие в боевых действиях“: это прямое участие с автоматом, когда человек на передовой или что именно здесь учитывается? Вот, например, подтверждением боевые приказы, журналы и т. д. А боевые приказы, защищенные грифом секретности? Военнослужащий не может получить их. И в конце месяца, скажем, он может узнать, что хотя находился в соответствующей зоне, но формально не участвовал в боевых действиях», ― подчеркнул юрист.

Кроме того, нет четкого разъяснения, кого вносить в боевые распоряжения, предполагающие получение 30 тысяч гривен. Он знает многие случаи, когда командиры частей боятся кого-то вносить в боевые распоряжения, чтобы не произошло лишних расходов.

«Так как потом признают, что тот или иной командир провел лишние выплаты, то будет нести персональную ответственность, в частности материальную. Я уже читал соответствующие акты проверок, в которых прописано, что неправильно было начислено денежное довольствие, лишние 100 тыс. грн были начислены и т. д. », ― рассказывает он.

Отмена выплат военным — последствия и риски

Адвокат считает, что возможно, и правильно произвести градацию тех, кто находится в зоне боевых действий и в тыловых частях для правильного распределения средств, но на данный момент остается нерешенным очень много нюансов новых правил.

«Но здесь еще следует говорить о рисках. Мы понимаем, что далеко в тылу, например, у части той же Львовской области тоже прилетают ракеты, и там гибнут военнослужащие. Они погибают как на востоке, так и в разных городах далеко в тылу. Почему тогда человек не должен получать эту 30-тысячную прибавку?», — подчеркнул Роман Лихачев.

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