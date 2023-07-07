Выписка из реестра пропавших без вести: как получить и является ли услуга бесплатной 7 июля, 08:55 Пропавшие без вести (Фото:HayDmitriy / Depositphotos)

Получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, родные пропавших без вести могут абсолютно бесплатно.

Читайте также: В Украине создали интерактивную карту мест вероятного исчезновения военных

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как получить выписку и что она дает

Именно эта выписка дает право на социальные гарантии, в частности на пенсию по потере кормильца для нетрудоспособных лиц на время розыска пропавшего лица.

Видео дня

Для получения выписки нужно отправить заявление в департамент информатизации Министерства внутренних дел по электронной почте: pgmia@mvs.gov.ua, или обычной почтой по адресу МВД: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10.

К заявлению нужно приложить:

— копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи;

— копию паспорта или иного документа, подтверждающего личность разыскиваемого, где четко видны его личные данные.

Выписку должны предоставить в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления.

В случае вымогательства денег за получение выписки или любое другое посредничество, нужно обратиться в Государственное бюро расследований: (044) 300 27 07 (круглосуточно).

Напомним, 2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, большинство из них — военные, часть — гражданские.

Сейчас в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах почти 24 тысячи человек.