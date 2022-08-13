Выносливость оккупантов в Херсонской области будет зависеть от запасов, которые создала армия РФ — британская разведка 13 августа, 10:27 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Учитывая ограниченную цепь поставок, размер запасов, созданных российской армией, будет ключевым для ее выносливости на западном берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в сводке британской разведки, обнародованной в субботу, 13 августа.

«Два основных автомобильных моста, ведущих к оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, сейчас, вероятно, не используются для целей значительной военной поставки», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что 10 августа украинские высокоточные удары, вероятно, привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники.

В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, который, вероятно, остается структурно поврежденным.

Кроме того, на прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля Россия использует понтонную переправу возле железнодорожного моста как основной путь снабжения военных.



В разведке указывают, что даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся ключевой уязвимостью. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских войск на западном берегу почти наверняка зависит только от двух понтонных переправ.



"Ввиду ограниченной цепочки поставок, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, будет ключевым фактором выносливости сил", - заключают эксперты.



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