Без «длинных» выходных. Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае
Парк в Харькове, весна 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
В Украине утвержден перечень рабочих и выходных дней в мае 2022 года с учетом войны.
Статья 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения устанавливает особые правила определения рабочих, праздничных и выходных дней. В частности, приостановлено действие статьи 73 Кодекса законов о труде.
Изначально предполагалось, что в понедельник, 2 мая (перенос с праздничного дня 1 мая), и в понедельник, 9 мая (День Победы), украинцы будут отдыхать. Однако из-за российского вторжения эти дни стали буднями, работа в которые оплачивается в обычном порядке.
Таким образом, в мае 2022 года рабочими являются все дни, за исключением суббот и воскресений.
Перечень выходных:
- 1 мая;
- 7—8 мая;
- 14—15 мая;
- 21—22 мая;
- 28—29 мая.
Из 31 дня в этом месяце рабочими будут 22.
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