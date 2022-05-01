Без «длинных» выходных. Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае

1 мая, 06:35
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Парк в Харькове, весна 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Парк в Харькове, весна 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

В Украине утвержден перечень рабочих и выходных дней в мае 2022 года с учетом войны.

Статья 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения устанавливает особые правила определения рабочих, праздничных и выходных дней. В частности, приостановлено действие статьи 73 Кодекса законов о труде.

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Изначально предполагалось, что в понедельник, 2 мая (перенос с праздничного дня 1 мая), и в понедельник, 9 мая (День Победы), украинцы будут отдыхать. Однако из-за российского вторжения эти дни стали буднями, работа в которые оплачивается в обычном порядке.

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Таким образом, в мае 2022 года рабочими являются все дни, за исключением суббот и воскресений.

Перечень выходных:

  • 1 мая;
  • 7—8 мая;
  • 14—15 мая;
  • 21—22 мая;
  • 28—29 мая.

Из 31 дня в этом месяце рабочими будут 22.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Выходные Майские праздники Соцсектор Война России против Украины

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