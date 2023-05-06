Выходные в Европе в мае 2023 года: когда украинцы смогут отдыхать в Германии, Польше, Румынии и Англии 6 мая, 07:00 Выходные в Европе в мае (Фото:lookstudio/freepik)

С начала полномасштабной войны в Украине в страны Европы перебралось около 8 миллионов украинцев. Многие до сих пор не вернулись на Родину, поэтому должны соблюдать выходные и праздничные дни той страны, где остановились.

Выходные в Европе в мае обычно зависят от страны и региона. Большинство стран Европы отмечают День Труда (1 мая) и День Европы (9 мая) как официальные государственные праздники, и они являются выходными днями. Также в разных странах могут быть национальные праздники, которые приходятся на май и тоже могут быть выходными.

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Отдых на праздничные и выходные дни нужно планировать не менее тщательно, чем работу. Поэтому рекомендуем ознакомиться с выходными днями и праздниками в Германии, Польше, Румынии и Британии, куда уехало большинство наших соотечественников.

Выходные в Германии в мае

Следует знать, что количество выходных и праздничных дней в Германии отличается в зависимости от места жительства. Каждая из 16 федеральных земель имеет разные законодательные праздники. Меньше выходных жители Берлина, Гамбурга и Нижней Саксонии.

В Германии в мае праздничными и выходными будут следующие дни:

1 мая ( понедельник) - День труда – государственный праздник по всей Германии.

понедельник) - День труда – государственный праздник по всей Германии. 18 мая ( четверг) - День Вознесения Господня - государственный праздник по всей Германии.

четверг) - День Вознесения Господня - государственный праздник по всей Германии. 29 мая ( понедельник) – Пятидесятница – нерабочий день по всей Германии.

Работа в Германии в праздничные дни запрещена. Исключение составляют пожарные, службы экстренной помощи или полицейские. Все нерабочие дни предусмотрены Законом о государственных праздниках. Федеральным законом определяется только День национального единства. Если в Германии праздничный день приходится на рабочий день, работник должен получить 100% зарплаты за этот день. Однако если отпуск приходится на выходной, оплата не начисляется. Если работник работает в праздничные дни, он получает дополнительную 100%-ную надбавку к заработной плате.

Выходные в Польше в мае

Польша сейчас самая популярная страна среди украинцев и многие уже давно здесь работают. В Польше в мае несколько выходных и праздничных дней, предусмотренных законом.

Праздники в Польше в мае 2023:

1 мая ( понедельник) - День международной солидарности трудящихся.

понедельник) - День международной солидарности трудящихся. 2 мая ( вторник) - День Государственного Флага Польши.

вторник) - День Государственного Флага Польши. 3 мая ( среда) - Национальный Праздник Третьего Мая или Праздник Конституции Третьего Мая.

среда) - Национальный Праздник Третьего Мая или Праздник Конституции Третьего Мая. 28 мая ( воскресенье) - Зеленые праздники или Пятидесятница.

Если хотите сделать свой майский отдых еще дольше, тогда нужно взять дополнительные выходные на работе 2, 4 и 5 мая. В таком случае целая неделя будет для того, чтобы насладиться весенним отпуском. Следует знать, что согласно Трудовому кодексу Польши, если праздник с фиксированной датой приходится на субботу, работник имеет право на дополнительный выходной день.

Выходные в Великобритании в мае

Программа Дома Украины позволила украинцам получить бесплатное жилье от благотворительных организаций, общественных групп и предпринимателей по всей Великобритании. Великобритания является одной из популярных стран среди беженцев, поскольку имеет большой резерв для приема украинцев.

В Великобритании в мае 2023 года будет два официальных выходных дня:

29 мая ( понедельник) - Праздник Весны ( Spring Bank Holiday).

понедельник) - Праздник Весны Spring Bank Holiday). 1 мая ( понедельник) - Банковские каникулы - Государственный праздник в Великобритании, во время которого не работают никакие банковские учреждения.



Также стоит отметить, что 2 мая 2023 проводились муниципальные выборы в некоторых местных советах Великобритании, поэтому в некоторых местах могут быть ограничения на работу определенных заведений и учреждений. Большинство праздничных и общенациональных выходных дней в Британии связано с религиозным календарем. В прошлые годы британцы имели дополнительные выходные дни по случаю юбилея королевы Елизаветы Второй на престоле, а также выходной день по случаю женитьбы принца Уильяма.

Выходные в Румынии в мае

В Румынии в мае 2023 года будет один государственный праздник с выходным днем:

1 мая ( понедельник) - День международной солидарности трудящихся ( Ziua International a Muncii).

Кроме этого, отмечаются и другие праздники, которые не являются официальными выходными днями, но могут оказать определенное влияние на график работы предприятий и заведений:



5 мая ( пятница) - День сил армии ( Ziua Forțelor Armate);

пятница) - День сил армии Ziua Forțelor Armate); 7 мая ( воскресенье) - День матери ( Ziua Mamei);

воскресенье) - День матери Ziua Mamei); 9 мая ( вторник) - День победы ( Ziua Victoriei);

вторник) - День победы Ziua Victoriei); 22 мая ( понедельник) - День национального единства ( Ziua Eroilor).