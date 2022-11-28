Отдохнем ли на зимние праздники: сколько выходных в Украине в декабре 28 ноября, 13:34 В декабре 2022 украинцы будут иметь 9 выходных дней (Фото:Kelly Sikkema / Unsplash)

В декабре 2022 года в Украине не будет дополнительных выходных: празднование католического Рождества и Нового года приходится на выходные, но перенос дней отдыха на рабочие дни будет отменен из-за военного положения.



Согласно закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от 15 марта, до завершения военного положения в Украине отменены все выходные на государственные праздники или перенос выходных на будние дни.



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25 декабря, когда мир отмечает католическое Рождество, является официальным выходным в Украине с 2017 года. В 2022 году этот день приходится на воскресенье, и следующий понедельник должен был быть выходным — однако 26 декабря 2022 года будет рабочим днем из-за отмены переноса праздников.

6 декабря, когда Украина отмечает День вооруженных сил (ВСУ), не является государственным праздником: этот день был бы рабочим и без военного положения.

Не является государственным праздник и 31 декабря, когда в Украине начинают отмечать Новый год. Этот день в 2022 году выпадает на субботу, а 1 января 2023 года на воскресенье. 16 ноября Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на 90 суток до 19 февраля 2023 года. Следовательно, на новогодние праздники в Украине также не будет дополнительных выходных: понедельник, 2 января — рабочий день.

Всего в декабре 2022 года в Украине будет 22 дня рабочих дня и 9 выходных:

3−4 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 10−11 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 17−18 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 24−25 декабря суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 31 декабря ( суббота)