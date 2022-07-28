Будет ли выходной на День Независимости? Сколько украинцы будут отдыхать в августе 28 июля, 17:21 Выходными в августе будут только субботы и воскресенья (Фото:Daga_Roszkowska / Pixabay.com)

24 августа Украина будет отмечать 31-й День Независимости, который является государственным праздником. Однако из-за военного положения этот день, вероятно, не будет выходным.

Соответствующее решение Рада приняла 15 марта, приняв закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющего выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, на час.

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В настоящее время военное положение в Украине действует до 23 августа 2022 года. Однако вероятнее всего, что до этой даты Рада продолжит действие военного положения — ведь боевые действия продолжаются и самый оптимистичный срок завершения войны, который озвучивали президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников — конец года.

Таким образом, скорее всего, выходными днями в августе будут только субботы и воскресенья. Это 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 августа. Остальные дни в этом месяце будут рабочими.

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