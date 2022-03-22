Выходные в апреле 2022. Когда и сколько будут отдыхать украинцы 22 марта, 23:26 Цей матеріал також доступний українською В апреле 2022 года в Украине отмечают Пасху (Фото:unsplash\Monika Grabkowska)

Несмотря на военное положение, украинцев призвали по возможноости возвращаться к работе и более привычному образу жизни. Рассказываем, сколько выходный дней ожидает жителей Украины в апреле 2022.

Всего во второй месяц весны украинцам предстоит отдыхать 10 дней. На одной из недель три выходных дня будут идти подряд.

Выходные дни в апреле 2022

Официальные выходные в апреле (субботы и воскресенья) приходятся на такие даты: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 числа. Таким образом, в апреле украинцев ждет девять календарных выходных и 21 рабочий день.

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Праздничные дни в апреле 2022

В апреле в Украине отмечают только один государственный праздник — Пасху. Это переходящий праздник, дата которого меняется из года в год.

В 2022 году Пасху отмечают 24 апреля. Поскольку он приходится на воскресенье, государственный выходной переносится на следующий день — понедельник 25 апреля.

Католическую Пасху будут отмечать 17 апреля, но для этого праздника дополнительный выходной не предусмотрен.

Помимо этого события, в апреле также отмечают негосударственные, но популярные и профессиональные праздники, такие как День смеха (1 апреля), День геолога (3 апреля), Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный день освобождения заключенных фашистских концлагерей (11 апреля), День работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля) и многие другие.

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