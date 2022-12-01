Во время военного положения. Когда в Украине будут праздновать Рождество и Новый год и будут ли выходные на праздники 1 декабря, 05:55 Все праздники припадают на выходные дни (Фото:s b vonlanthen / unsplash)

Католическое и Православное Рождество, как и 1 января, в этом году выпадают на выходные дни.

15 марта был принят закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, согласно которому до завершения военного положения все выходные на государственные праздники и перенос выходных на будние дни отменены.

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25 декабря, день празднования католического Рождества, выпадает на воскресенье, но выходной не переносится на понедельник (католическое Рождество является официальным выходным в Украине с 2017 года). Так же и с православным Рождеством 7 января, которое выпадает на субботу.

Недавно ПЦУ также разрешила проведение рождественских богослужений 25 декабря, по западному стилю: «Такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря», — говорится в сообщении на странице церкви.

Однако празднование Дня святого Николая не переносится по западному стилю на 6 декабря и будет традиционно отмечаться 19 декабря.

31 декабря никогда не было государственным праздником, а вот 1 января украинцы традиционно отдыхали. В этом году оба дня выпадают на выходные, но рабочий график никак не будет меняться.

Поэтому в декабре 2022 года в Украине не будет дополнительных выходных.