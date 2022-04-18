Без дополнительных выходных. Сколько дней будут отдыхать украинцы на Пасху и в мае 18 апреля, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Будут ли выходными днями 25 апреля, 2 мая и 9 мая? (Фото:Elena Schweitzer / Depositphotos)

В Украине на законодательном уровне утвержден перечень рабочих и праздничных дней в период с 25 апреля по 9 мая.

По данним Государственной службы Украины по вопросам труда, статьей 73 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) установлено 9 праздничных дней (в частности 1 мая — День труда, 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и 4 нерабочих дня - религиозные праздники, в которые не проводится работа (7 января и 25 декабря — Рождество Христово, один день (воскресенье) (Пасха), один день воскресенье) — Троица).

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Согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день, определенный статьей 73 КЗоТ Украины, совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Таким образом, весной 2022 года должны быть выходными днями понедельника 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля 2022 года ), 2 мая (перенос выходного с 01 мая 2022 года) и 9 мая (праздничный день).

Однако статьей 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая являются обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке.

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