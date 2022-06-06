Выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц лета в условиях военного положения 6 июня, 17:43 Цей матеріал також доступний українською В июне 2022 года будет всего восемь выходных (Фото:ArtActiveArt/pixabay.com)

Рассказываем о выходных и праздничных днях в июне 2022 года в условиях военного положения.

В июне 2022 года будет восемь выходных.

Будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции в 2022 году

Выходной день, который должен быть перенесен с праздничного дня 12 июня, когда православные украинцы отмечают Троицу, на понедельник, 13 июня, не будет переноситься из-за действия Закона Украины от 15 марта Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющего выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, на один час. Из-за на Троицу выходных будет только два — суббота и воскресенье, 11 и 12 июня.

Видео дня

То же самое касается еще одного праздничного дня — Дня Конституции, который отмечается во вторник, 28 июня. Этот день тоже будет рабочим.

В последний рабочий день перед 12 и 28 июня рабочий день не будет сокращаться на один час. Работа 13 и 28 июня будет оплачиваться в обычном порядке.

Выходные дни в июне 2022 года

Выходные дни в июне — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа.

Остальные дни — рабочие.

Церковные праздники в июне 2022 года

Кроме Троицы, в июне православные христиане отмечают еще три церковных праздника.

2 июня — Вознесение Господне;

11 июня — Троицкая поминальная суббота ( Родительская суббота);

Родительская суббота); 20 июня — начало Петрова поста.

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