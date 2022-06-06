Выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц лета в условиях военного положения
В июне 2022 года будет всего восемь выходных (Фото:ArtActiveArt/pixabay.com)
Рассказываем о выходных и праздничных днях в июне 2022 года в условиях военного положения.
В июне 2022 года будет восемь выходных.
Будут ли дополнительные выходные на Троицу и День Конституции в 2022 году
Выходной день, который должен быть перенесен с праздничного дня 12 июня, когда православные украинцы отмечают Троицу, на понедельник, 13 июня, не будет переноситься из-за действия Закона Украины от 15 марта Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющего выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, на один час. Из-за на Троицу выходных будет только два — суббота и воскресенье, 11 и 12 июня.
То же самое касается еще одного праздничного дня — Дня Конституции, который отмечается во вторник, 28 июня. Этот день тоже будет рабочим.
В последний рабочий день перед 12 и 28 июня рабочий день не будет сокращаться на один час. Работа 13 и 28 июня будет оплачиваться в обычном порядке.
Выходные дни в июне 2022 года
Выходные дни в июне — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа.
Остальные дни — рабочие.
Церковные праздники в июне 2022 года
Кроме Троицы, в июне православные христиане отмечают еще три церковных праздника.
- 2 июня — Вознесение Господне;
- 11 июня — Троицкая поминальная суббота (Родительская суббота);
- 20 июня — начало Петрова поста.
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