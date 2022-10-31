Дни отдыха. Сколько выходных будет у украинцев в ноябре 2022 года 31 октября, 10:42 Выходные в ноябре 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Pixabay.com)

Все дополнительные выходные в Украине отменены из-за полномасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года.

По решению Верховной Рады Украины от 15 марта, Законом Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющего выходные на государственные праздники, их перенос, отменены дополнительные праздники в 2022 году.

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В ноябре 2022 года будет 22 рабочих и 8 выходных дней. Кроме того, на конец ноября приходится День памяти жертв Голодомора и начало Рождественского поста.

Выходными в ноябре будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Рабочие дни ноября: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 числа.

Кроме того, 5 ноября украинцы поминают умерших в Дедовскую субботу, 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января.

9 ноября украинцы празднуют День языка и письменности, 21 ноября — День достоинства и свободы, а 26 ноября — День памяти жертв Голодомора.

На ноябрь приходятся профессиональные и государственные праздники, которые не будут выходными.

Напомним, что глава Православной церкви Украины разрешил украинцам праздновать Рождество 25 декабря в 2022 году.