Выходные в октябре: сколько будут отдыхать украинцы и будет ли выходной на День защитников и защитниц Украины 28 сентября, 12:38 В октябре у украинцев будет 10 выходных (Фото:manfredrichter / Pixabay.com)

Рассказываем, сколько выходных будет у украинцев в октябре 2022 года.



В октябре 2022 года украинцев ждет 10 выходных. Это субботы и воскресенья — 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 октября.

Выходного в День защитников и защитниц Украины 14 октября (в этот день православные христиане также отмечают праздник Покровы) не будет из-за военного положения.

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Соответствующее решение Рада приняла 15 марта, приняв закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, отменяющий выходные на государственные праздники, их перенос, если праздник приходится на рабочий день, и сокращение рабочего дня в день, предшествующий празднику, который является нерабочим днем, на час.

В последний раз Рада продлила военное положение и срок мобилизации 15 августа — до 21 ноября.