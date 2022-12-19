Будут ли дополнительные выходные на Новый год и Рождество? Сколько дней украинцы будут отдыхать в январе 2023 года 19 декабря, 16:31 Новый Год и Рождество в январе 2023 года приходятся на выходные дни. (Фото:Behnam Norouzi / Unsplash)

В январе 2023 года в Украине не будет дополнительных выходных: празднование Нового года и Рождества приходится на выходные, однако перенос дней отдыха на рабочие дни будет отменен из-за военного положения.

Согласно закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от 15 марта, до завершения военного положения в Украине отменены все выходные на государственные праздники или перенос выходных на будние дни.



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1 января, когда мир отмечает приход Нового года, является официальным выходным в Украине. В 2022 году этот день приходится на воскресенье, и следующий понедельник должен был бы быть выходным — однако 2 января 2023 будет рабочим днем из-за отмены переноса праздников.



7 января, когда часть восточных православных церквей (включая ПЦУ) отмечает Рождество Христово (по юлианскому календарю), тоже приходится на выходной — субботу. Однако понедельник, 9 января, по той же причине будет рабочим.

Таким образом, в январе 2023 года в Украине будет 22 дня рабочих дня и 9 выходных:

1 января ( воскресенье)

воскресенье) 7−8 января ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 14−15 января ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 17−18 декабря ( суббота-воскресенье)

суббота-воскресенье) 28−29 января ( суббота-воскресенье)