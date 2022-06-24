Выход ВСУ из Северодонецка займет некоторое время, об отступлении из Лисичанска пока речь не идет — глава РГА 24 июня, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время.



Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

«Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время», — отметил он.

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При этом, по словам Власенко, об отступлении ВСУ из Лисичанска речь не идет.

Он рассказал, что российские оккупационные войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанская, применяя авиацию и ракеты Точка-У.

«Авиация работает, Точки-У, работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также окружающие села — Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия», — заявил Власенко.

Он также сказал, что в Северодонецке остается около 7−8 тысяч жителей, в Лисичанске — 10 тысяч. До широкомасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживало по 100 тысяч человек.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

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