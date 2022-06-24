Выход ВСУ из Северодонецка займет некоторое время, об отступлении из Лисичанска пока речь не идет — глава РГА

24 июня, 13:02
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Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

«Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время», — отметил он.

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При этом, по словам Власенко, об отступлении ВСУ из Лисичанска речь не идет.

Он рассказал, что российские оккупационные войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанская, применяя авиацию и ракеты Точка-У.

«Авиация работает, Точки-У, работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также окружающие села — Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия», — заявил Власенко.

Он также сказал, что в Северодонецке остается около 7−8 тысяч жителей, в Лисичанске — 10 тысяч. До широкомасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживало по 100 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/sCHvtr5Ekhk

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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