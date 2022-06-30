При отходе из Северодонецка не погиб ни один украинский военный — Гайдай 30 июня, 10:54 Военные ВСУ отошли из Северодонецка на более укрепленные позиции (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

При отходе из Северодонецка не погиб ни один украинский военный, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, отход ВСУ из города прошел по плану.

«Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного ухода. Все, что нужно было для ухода — от строительных материалов до лодок, тросов — мы всем снабдили. При уходе не было ни одного погибшего», — сказа он в эфире национального телемарафона.

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Гайдай добавил, что украинский защитники выполнили свою миссию на 100%.

«Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и по поражению, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все исполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы», — резюмировал глава ОВА.

24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

25 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.



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