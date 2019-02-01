Выход США из ракетного договора и рост тарифов на холодную воду в Киеве. Главные новости 1 февраля Вчера, 20:00 97 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В США продолжает расти количество жертв из-за аномальных морозов, а в столице Украины выросли тарифы на холодную воду.

НВ собрало самые важные новости дня.

Из-за аномальных морозов в США погиб 21 человек

Жертвами аномальных морозов в США стал минимум 21 человек. Многие погибли из-за переохлаждения. Читать далее...

В Киеве выросли тарифы на холодную воду

С 1 февраля тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева вырастет на 11,5% - до 20,376 гривен за кубометр. Читать далее...

СМИ: Боты искажали общественное мнение в пользу Яценюка и Мартыненко

Схемы обнародовали отчет, который доказывает, что с помощью фейковых страниц в Facebook осуществлялось влияние на общественное мнение в интересах экс-премьер-министра и лидера Народного фронта Арсения Яценюка и экс-депутата и фигуранта дела НАБУ Николая Мартыненко. Читать далее...

Полк Азов объявил о возвращении на Донбасс

Отдельный отряд специального назначения Азов объявил о возвращении на передовую в зону проведения операции Объединенных сил. Читать далее...

США решили приостановить участие в ракетном договоре с Россией со 2 февраля

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США объявили о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. Читать далее...