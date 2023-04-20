Выход на границы 1991 года не устранит угрозу РФ в будущем — генерал Забродский

20 апреля, 17:55
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Генерал-лейтенант Михаил Забродский (Фото:Михаил Забродский / Facebook)

Генерал-лейтенант Михаил Забродский (Фото:Михаил Забродский / Facebook)

После победы Украины угроза от России не исчезнет, и только сильные вооруженные силы могут помешать желанию нападения, считает генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Если мы говорим о победе Украины в этой войне, то она четко очерчена руководством нашего государства и, в частности, президентом — это возвращение к международно признанным границам, украинский Донбасс, украинский Крым. К сожалению, вне зависимости от того, когда мы восстановим границы Украины, угроза не исчезнет», — сказал Забродский в интервью LB.ua.

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Он объяснил, что угроза будет существовать до тех пор, пока мы имеем такого воинственного, с имперскими амбициями соседа.

"Главным итогом войны должны стать такие Вооруженные силы нашей страны, которые отвергли бы даже желание задуматься, что у Украины можно что-то отобрать силой оружия. Мы не должны забыть все то, что пережили и потеряли, не должны допустить возвращения ситуации, похожей на ту, что была в 2014 году", - отметил он.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Украина-Россия Михаил Забродский Валерий Залужный Война России против Украины деоккупация победа Украины

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