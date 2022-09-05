Новая дискуссия о воинском учете женщин. Правда ли, что военнообязанные не смогут выезжать за границу с 1 октября, и что может измениться? 5 сентября, 11:03 Сюжет По данным Минобороны, с начала вторжения добровольно стали на воинский учет около тысячи женщин (Фото:Андрей Ставницер via Facebook)

НВ попытался разобраться в позиции Министерства обороны и объясняет, почему правила для военнообязанных женщин с 1 октября 2022 года еще не являются окончательными, как они могут измениться и от чего это зависит.

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Речь идет о воинском учете женщин 14 специальностей (полный перечень ниже в конце этого материала) в соответствии с приказом Минобороны № 313 — впрочем, министерство предлагает значительно сократить этот список, оставив обязательными только три из них.

Откуда данные о возможном запрете выезда военнообязанных женщин за границу? Что это значит?

В воскресенье, 4 сентября, юрист Минобороны Владимир Смилка (начальник юго-восточного территориального юридического отдела) по просьбе Суспільного еще раз разъяснил правила для военнообязанных женщин, которые вступят в силу с 1 октября 2022 года.

Именно в этом комментарии Смилка заявил, что на военнообязанных женщин «распространяются такие же ограничения, что и на мужчин: в частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения» (в репортаже эти слова юриста пересказывает журналистка Суспільного непрямой речью).

Хотя Смилка об этом не упоминает, очевидно, речь идет о женщинах соответствующих специальностей, которые уже стали на воинский учет — поскольку ранее министр обороны Алексей Резников объяснял, что до момента взятия на учет женщины не являются военнообязанными.

«Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет, — говорил Резников еще зимой до начала вторжения РФ. — Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента постановки на учет они не являются таковыми».

Владимир Смилка также предоставил другие важные разъяснения относительно постановки женщин на воинский учет с 1 октября 2022 года. Вот главные из них.

Взятие на военный учет — это не мобилизация. Это означает, что женщины соответствующих специальностей должны встать на учет, однако они не будут немедленно мобилизованы для выполнения задач, в которых нуждаются ВСУ.

Процедура и документы, необходимые для взятия на учет, совпадают с правилами для мужчин. «Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то профессию. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но не имеет соответствующего образования, она тоже может направляться работодателем на военный учет», — сказал он.

По словам юриста Минобороны, женщины должны собрать необходимые документы и обратиться к руководителю своего предприятия или подать их в территориальные центры комплектования.

Список документов, необходимых для взятия женщин на воинский учет:

паспорт,

идентификационный код,

свидетельство о браке

свидетельство о рождении детей,

диплом

справка с места работы с указанием специальности.

Штрафовать за неисполнение приказа до конца года женщин не будут, заверил Смилка.

В то же время замминистра обороны Анна Маляр, комментируя новые заявления Владимра Смилки, назвала «не отвечающей действительности» информацию о том, что 1 октября женщины, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей «все обязательно должны будут стать на учет».

«Дело в том, что эта норма была отсрочена на год — вы помните, что прошлой осенью вступили в силу определенные нормы закона. По состоянию на сейчас ситуация такая: пока что до 1 октября это отсрочка, она [норма] вообще не действует, а до 1 октября уже есть наработки, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет не было», — сказала Маляр в эфире национального телемарафона 5 сентября.

Ни правила, ни запреты, ни перечень специальностей для женщин еще не окончательны: что хотят изменить в Минобороны

4 сентября после резонансного комментария Владимира Смилки, который подхватили украинские СМИ, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обнародовала дополнительные разъяснения о воинском учете женщин с 1 октября 2022 года.

Она призвала прессу «не распространять фейки о воинском учете женщин» и напомнила о возможных изменениях в этих правилах, которые предлагает утвердить Минобороны Украины.

По словам Маляр, Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в закон Украины О воинской обязанности и военной службе относительно добровольности постановки на женщин на воинский учет. Над законопроектом министерство работает вместе с профильным парламентским комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке.

«Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на воинский учет регулируется законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения — Минобороны и Генштаб их выполнят», — подчеркнула Маляр.

Она также напомнила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала — только с их согласия.



Какие именно изменения предлагает Минобороны?

В своем Facebook-посте и в комментариях к нему в дискуссии с народной депутатом Марьяной Безуглой (Слуга народа) Анна Маляр разъяснила, на каких именно изменениях настаивает Министерство обороны.

Сократить до трех перечень специальностей, после получения которых женщины должны обязательно становиться на военный учет. В таком случае это будут специалисты таких направлений:

медицина

радиотехника,

пищевые технологии

«Опыт развертывания всех воинских частей ВСУ и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете, — подчеркнула Маляр. — Вместе с тем, у Вооруженных сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий».

Поэтому в случае принятия изменений в упомянутый закон Генштаб ВСУ, в свою очередь, разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит этот перечень до оптимальной потребности, пояснила Маляр.

Сделать добровольной возможность постановки на воинский учет для остальных специальностей. Таким образом, объяснила Маляр, можно будет «дать возможность мотивированным женщинам добровольно становиться на учет по другим военно-учетным специальностям, которые также нужны, просто не так остро как, три указанных».

По ее словам, в настоящее время в ВСУ уже около тысячи женщин, добровольно вставших на учет. «И у них нельзя забирать это право, как и у тех, кто в будущем будет мотивирован стать добровольно на учет по другим военно-учетным специальностям, а не только по трем востребованным», — пояснила Анна Маляр.



Что будет, если никаких изменений не утвердят до 1 октября 2022 года?

Действующим останется и закон О воинской обязанности и военной службе, и связанный с ним приказ Минобороны № 313 (Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных и Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям).

То есть, если никаких изменений до 1 октября 2022 года внесено не будет, действующими останутся те правила о 14 специальностях, которые выше описал юрист Минобороны Владимир Смилка.

Анна Маляр особо подчеркнула, что Минобороны не видит смысла в отсрочке своего приказа № 313, а настаивает именно на изменениях в законе. «Если оставить закон как есть и отсрочить на год постановку на учет, тогда у нас еще год будет неопределенность для женщин и обязательный принцип постановки на учет», — подчеркнула она.

Так смогут ли военнообязанные женщины выезжать за границу после 1 октября?

Все зависит от того, какие изменения в закон внесет (или не внесет) парламент, еще раз подчеркнула Маляр.

" У Генштаба нет необходимости увеличивать количество женщин на учете — об этом неоднократно Генштаб заявлял […]. Наши действия — Минобороны Украины и Генштаба ВСУ — зависят напрямую от закона. Если примут изменения — это один алгоритм действий, если не примут — другой. Но позиция Генштаба и уже подчеркнута неоднократно: кроме выделенных Генштабом трех специальностей, в других сейчас потребности увеличивать учет нет", — подчеркнула замминистра обороны.

Первая реакция депутатов на предложения Минобороны

Народная депутат Марьяна Безуглая (Слуга народа) в комментариях к публикации Анны Маляр в Facebook заявила, что предложений в виде законопроекта от Минобороны якобы не поступало.

«Вопрос снят с повестки дня. Парламент в 2022 году этот вопрос не будет рассматривать, потому что перечень, даты, выезд за границу — все регулируется на уровне Кабмина, не законами», — заявила Безуглая. По ее словам, соответствующие изменения в правила для военнообязанных женщин должно внести и правительство:

о взятии женщин на воинский учет с 1 октября 2022 года и перечне специальностей — изменения в приказы Минобороны № 313 от 11 октября 2021 г. и его обновление от 21 марта 2022 г.;

о порядке выезда женщин за границу — урегулировать решением Кабинета министров Украины.

Какие 14 специальностей по состоянию на сегодняшний день предусматривают постановку женщин на учет?

Если считать до сих пор действующим приказ Минобороны № 313 ( с соответствующими изменениями, сократившими перечень профессий для обязательного воинского учета женщин призывного возраста, 18−60 лет), это такие 14 специальностей:

Химия, химические технологии и инженерия, биология ( коды специальностей — 187, 188, 195, 197, 830, 831); Телекоммуникации и радиотехника ( 403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450−455, 460, 474, 500−504, 508, 528−533, 549−553, 586, 769, 769 Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии ( 474, 478, 485, 600−604, 803, 805, 806, 815−819, 821, 909, 925, 993, 994); Метрология и информационно-измерительная техника ( 602, 626−632, 784, 785, 791, 805, 806, 815−821); Науки о Земле, географии, физике и астрономии ( 671−673, 679, 923); Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства ( 788); Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности ( 787, 789); Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза ( 878); Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения ( 879); Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия ( 880); Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена ( 884, 885); Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование ( 900, 901, 911); Издательство и полиграфия ( 922); Психология, социальная работа, социальное обеспечение ( 915, 929).

Кроме того, в действующем приказе есть дополнительный перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, представительницы которых также берутся на воинский учет военнообязанных:

профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, профессионалы в области медицины ( кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники ( стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры, профессионалы в области медико-профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины ( кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации ( кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины ( кроме медицинских сестер) — 878

кроме медицинских сестер), профессионалы в области лечебного дела, профессионалы в области стоматологии, научные сотрудники стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры, профессионалы в области медико-профилактического дела, научные сотрудники в области медико-профилактического дела, другие профессионалы в области медицины кроме сестринского дела и акушерства), вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины кроме медицинских сестер) — профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии, патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники ( лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистенты профессионалов-акушеров — 879

лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства, медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистенты профессионалов-акушеров — операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении — 880

профессионалы в области ветеринарной медицины, ветеринары, ассистенты ветеринаров, вспомогательный персонал в области ветеринарии — 884, 885

менеджеры ( руководители) на почте и в отрасли связи, служащие, занятые на почте и подобными работами — 485

руководители) на почте и в отрасли связи, служащие, занятые на почте и подобными работами — повара — 788

переводчики и устные переводчики — 914

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