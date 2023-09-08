Выезд из Украины за границу ограничат только для мобилизованных женщин — Вениславский 8 сентября, 11:54 Украинская военнослужащая в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Ограничения на выезд за границу будут касаться только тех женщин, которых мобилизуют, а не всех, кто будет стоять на воинском учете.

Об этом член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил РБК-Украина.

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«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, получив статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения», — сказал он.

По его словам, ограничения на выезд пока не будут касаться женщин, которых поставят на воинский учет. Этот вопрос не рассматривают. Также Вениславский подчеркнул: уже сейчас есть женщины на воинском учете, но никаких запретов на их выезд за границу не установлено.

Накануне он заявил, что женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен. В Госпогранслужбе заявили, что изменений в правилах пересечения границ для женщин пока не было.

