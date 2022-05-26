На время и с условием. Кабмин расширил список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины во время военного положения 26 мая, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Кабмин позволил спортсменам, водителям международных перевозок и железнодорожникам выезд за границу (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Кабинет министров Украины внес правки в постановление о правилах пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста.

Кабмин изменил постановление № 615 и предусмотрел возможность выезда военнообязанных мужчин из Украины. Мужчины призывного возраста могут воспользоваться этим правом при наличии нескольких условий. Закон регламентирует цель поездки и ее сроки, а покинуть территорию Украины можно в целях работы:

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сотрудникам железнодорожных предприятий, которые следят за работой железной дороги ( до полугода);

до полугода); водителям, которые помогают перевозить медицинские и гуманитарные грузы, предназначенные для ВСУ, других воинских формирований и гражданского населения ( до 30 дней);

до 30 дней); водителям компаний, которые владеют лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров ( до 45 дней);

до 45 дней); спортсменам, их тренерам, спортивным судьям и другим сотрудникам национальных сборных по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта для людей с инвалидностью ( до 30 дней).

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, в стране введено военное положение и всеобщую мобилизацию. Военнообязанные мужчины не могут покинуть территорию Украины, кроме прописанных в законе исключений.

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