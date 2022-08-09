«Непригоден к службе». Могут ли отказать в выезде за границу снятым с военного учета мужчинам 9 августа, 07:51 Мужчины, снятые с военного учета, могут уехать за границу или нет (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которых мужчины 18−60 лет не имеют права выезжать из страны, если у них нет законных оснований для этого.

Во время общей мобилизации могут призвать любого здорового военнообязанного или резервиста, если он не имеет права на отсрочку и по состоянию здоровья считается пригодным для службы, рассказал глава Дарницкого ТЦК в Киеве полковник Руслан Тригуб: «Есть категория „непригодны в мирное время и ограниченно пригодные в военное время“. У нас сейчас военное время. Эти люди могут быть призваны, но с определенными ограничениями: то есть человек не может служить в морской пехоте или в десантных войсках, однако вполне может выполнять штабную работу».

Видео дня

Напомним, ранее НВ рассказывал, с какими болезнями лицо считается непригодным к военной службе в военное время.

Также он отметил, что в ТЦК часто обращаются пограничники, чтобы подтвердить или опровергнуть легитимность тех или иных документов, которые используют мужчины для выезда за границу.

В Украине некоторым категориям мужчин разрешен выезд за границу, если у них есть соответствующие основания на основе состояния здоровья, семейного положения, рода деятельности и т.д.

Часто вопрос о пересечении границы часто возникает у мужчин, имеющих документы с отметкой «снято с военного учета». Эта запись не подтверждает ни инвалидность мужчины, ни его непригодность к службе в военное время по состоянию здоровья, поэтому не может гарантировать право на выезд за границу, рассказали в ДПСУ.

По содержанию п. 2-6 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определен частью первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, выезд лиц, снятых с военного учета, разрешен, если:

лицо в установленном порядке оформило инвалидность;

лицо, снятое с военного учета из решение ВЛК о непригодности к воинской службы с исключением из военного учета.

Ограниченно пригодные в военное время граждане не имеют права пересекать границу, если не имеют для этого никаких существенных оснований.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", - говорится в сообщении ДПСУ.

Напомним, ранее НВ рассказывал, кого не могут мобилизовать в армию во время военного положения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.