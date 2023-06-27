Злоупотребление выездом за границу. Около 19 тыс. мужчин выехали из Украины через систему Шлях и не вернулись 27 июня, 12:35 Около 19 тыс. мужчин выехали через систему «Шлях» и не вернулись (Фото:ГПСУ)

С помощью системы Шлях за границу во время действия военного положения выехали около 19 тыс. мужчин, которые до сих пор не вернулись в Украину.

Об этом сообщил руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Сергей Козырь в комментарии ТСН.



По его словам, начиная от 24 февраля 2022 года до 25 апреля 2023 года было 192 тыс. 455 записей о выездах за границу. При этом, по состоянию на 25 апреля не вернулись 18 тыс. 910 человек.

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Козырь отметил, что ситуации, где были организованы выезды без намерений вернуться, были зафиксированы по Львовской и Сумской областях.

Он добавил, что до конца 2022 года пограничники не дали разрешение на выезд 3 тыс. 178 человек, которые не подтвердили цель своих поездок.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Госпогранслужба зафиксировала «злоупотребления», при этом люди, которые пытались выехать «не понимали, с какой целью они едут за границу».

В дальнейшем, благодаря проведенному анализу, было установлено, что больше всего выездом за границу злоупотребляют ФОПы, в то время как крупные предприятия заботятся о своей репутации.

В систему отдельные лицензиаты вносили информацию о якобы водителях, которые таковыми не являлись, за что брали от 3 до 7 тыс. долларов.

Демченко сообщил, что при установлении фактов злоупотребления, Госпогранслужба информирует и Мининфраструктуры, и областные администрации, и правоохранительные органы для того, чтобы прежде всего лишить лицензиатов права внесения информации в систему «Шлях».

По словам Демченко, в действиях тех, кто таким образом способствует лицам в пересечении границы, предусмотрено наказание от 3 до 9 лет лишения свободы.

Система Шлях была введена Кабмином и заработала 17 марта 2022 года. С помощью этой системы водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы.

25 мая министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о подготовке законопроекта, согласно которому мужчинам призывного возраста, которые незаконно пересекли границу во время военного положения будет предусматриваться наказание.

