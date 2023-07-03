С начала полномасштабного вторжения в Тисе утонули 19 мужчин — ГПСУ 3 июля, 21:37 Граница Украины (Фото:ЛБ)

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины пограничники обнаружили в Тисе тела 19 мужчин, которые утонули при попытке переплыть реку.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В последний раз тело утопленника обнаружили 30 июня. Тогда пограничники получили информацию от румынских коллег про обнаружение тела человека на берегу Тисы. С украинской стороны реки тело мужчины достали спасатели.

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Этот случай гибели человека в воде вблизи границы стал третьим за июнь. Вечером 23 июня пограничники Мукачевского отряда получили от венгерских коллег информацию об обнаружении тела мужчины на берегу Тисы. Возле указанного места сотрудники ГПСУ обнаружили в воде тело еще одного человека.

«С началом введения в Украине военного положения действует ограничение для выезда за границу военнообязанных лиц. Нередко мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при поиске возможности незаконного пересечения границы становятся жертвами преступников, которые переправляют своих клиентов опасным для здоровья или жизни способом», — говорят в ГПСУ.

Кто из мужчин может выезжать за границу — категории

Законом предусмотрено, что военнообязанными являются мужчины от 18 до 60 лет. Таким образом, все мужчины до 18 и после 60 лет имеют право покидать Украину. Кроме того, в Украине запрещено мобилизовать принудительно лиц с инвалидностью. Такие мужчины могут выезжать за границу, если могут доказать свое состояние здоровья. В общем, если есть соответствующие документы, семь категорий мужчин имеют право на выезд за границу:

мужчины до 18 лет и после 60 лет;

мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены с воинского учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по профессии;

госслужащие мужчины и женщины;